Szentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Imre névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Rendőrök lepték el a Teleki tér környékét, brutális késelés történt

késelés
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 05. 21:36
józsefvárosteleki tér
Budapest VIII. kerületében súlyos támadás történt. Rohantak a helyszínre a mentők és a rendőrök is.

Késelés történt Budapest VIII. kerületében november 5-én, szerda este: a Teleki térre riasztották a hatóságokat, ahol egy nőt szúrtak meg, akit végül a mentők szállítottak kórházba. 

Késelés történt a Teleki téren
Késelés történt a Teleki téren
Fotó: Bors

Késelés a Teleki téren: ezt tudni eddig

Egy helyi műszempillás a TikTokon élőben közvetítette az eseményeket: sokaknak ő számolt be első kézből, milyen szörnyűségek zajlottak le a Józsefvárosban: egy férfi nyakon szúrt egy fiatal, kutyasétáltató nőt a Teleki térnél, a Népszínház utca 59. szám előtt. Úgy sejtik, a férfi az élettársa lehetett. A tettes a támadást követően elmenekült.

A támadást a hatóságok is megerősítették. A BRFK Életvédelmi Osztálya emberölés kísérlet bűntett gyanúja miatt rendelt el nyomozást.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu