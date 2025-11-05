Rendőrök lepték el a Teleki tér környékét, brutális késelés történt

Késelés történt Budapest VIII. kerületében november 5-én, szerda este: a Teleki térre riasztották a hatóságokat, ahol egy nőt szúrtak meg, akit végül a mentők szállítottak kórházba.
Egy helyi műszempillás a TikTokon élőben közvetítette az eseményeket: sokaknak ő számolt be első kézből, milyen szörnyűségek zajlottak le a Józsefvárosban: egy férfi nyakon szúrt egy fiatal, kutyasétáltató nőt a Teleki térnél, a Népszínház utca 59. szám előtt. Úgy sejtik, a férfi az élettársa lehetett. A tettes a támadást követően elmenekült.
A támadást a hatóságok is megerősítették. A BRFK Életvédelmi Osztálya emberölés kísérlet bűntett gyanúja miatt rendelt el nyomozást.
