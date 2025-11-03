Megrázó felvételek kerültek elő a szombati véres angliai késelés utáni pillanatokról - videó

Az egész világot sokkolta a november 1-jén helyi idő szerint 18 és 19 óra között történt angliai késelés. Az elsődleges információk szerint a támadó váratlanul csapott le a mit sem sejtő utasokra. Összesen 11 főt késelt meg, kilenc ember életveszélyes állapotban került kórházba. A hatóságok az eset után két 30 év körüli férfit tartóztattak le.

Sokkolta az embereket az angliai késelés Fotó: Tayfun Salci

Mindenkit sokkolt az angliai késelés

A helyi lapok úgy tudják, hogy a támadás akkor vette kezdetét, amikor a vonat elhagyta Peterborought. Az egyik szemtanú, ahogy azt később elmondta, üvöltözésre lett figyelmes, valaki azt kiabálta, hogy „Fussatok, van itt valaki, aki mindenkit leszúr!” Az utasok eleinte ezt nem vették komolyan, de kiderült, hogy valóban több embert is megkéseltek a mozgó járművön.

Egyelőre úgy tudni, 9 ember súlyosan megsérült Fotó: Kirsty Wigglesworth

„Totális pánik volt” – mesélte egy utas. A szemtanú szerint egy idősebb férfi próbált megvédeni egy fiatalabb lányt a támadótól, és ennek következtében súlyos sérüléseket szenvedett a fején és a nyakán. A körülötte lévő utasok kabátokkal próbálták elállítani a vérzést.

Egy másik utas elmondta, hogy egy véres karú férfi rohant végig a kocsiban, azt kiabálva, hogy „kés van nála, fussatok”.

Egy nő azt mondta a támadóról, hogy zombiszerű tekintete volt, egy másik pedig a támadást úgy írta le, mint egy horrorfilmet.

Órákig helyszíneltek a vonatnál Fotó: Tayfun Salci

Rendőrök vették körbe a vonatot

Abban a pillanatban, ahogy a hatóságok tudomást szereztek arról, hogy krízishelyzet alakult ki a vonaton, azonnal a helyszínre siettek. A járat menetrenden kívüli megállót iktatott be a cambridgeshire-i Huntingdonban, hogy véget érjen a vérontás. A rendőrök már várták a vonatot, amit fegyverrel a kezükben körbe vettek. A szemtanúk szerint a rendőrök sokkolópisztoly segítségével ártalmatlanították a még akkor is kést szorongató férfit.

Az elfogásról most egy videó is felkerült az internetre, amelyet itt nézhetsz meg.

A megrázó felvételen az látszik, ahogy négy rendőr teperi le a földre a feltételezett támadót.

Egy másik megrázó videón pedig az látszik, hogy az emberek kétségbeesetten rohannak a peronon. Ahogy az is látszik, ahogy a feltételezett támadó átugrik a kerítésen, akkor még a kezében a késsel, amivel összeszurkálta az embereket.