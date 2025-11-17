14. havi nyugdíjMagyar-írMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Hófehér koporsóban temették el a szentmártonkátai vonatbaleset sofőrjét - Galéria

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 17. 13:59
Hétfőn napközben eltemették a szentmártonkátai vonatbaleset egyik áldozatát. Zoltán vezette azt az autót, amit elgázolt a Tokaj intercity a település vasútállomásán. Öten azonnal meghaltak, egyetlen egy nő élte túl a tragédiát. 
Ahogyan arról a Bors beszámolt, családja és barátai körében hétfőn napközben eltemették a szentmártonkátai vonatbaleset egyik áldozatát. A 24 éves Zoltán vezette azt az autót, amit végül november 4-én elgázolt a Tokaj intercity. 

Eltemették a szentmártonkátai vonatbaleset egyik áldozatát / Fotó: Bors


Szentmártonkátai vonatbaleset: eltemették Zoltánt 

Öten haltak meg a tragédiában. Zoltán, István, Csilla, Robika, Gábor, ők azonnal meghaltak. Az egyetlen túlélő a 19 éves Viktória volt, akit életveszélyes sérülésekkel kórházba szállítottak. A baráti társaságból Zoltánt temették el először. Hófehér koporsóban helyezték örök nyugalomra. Családja és barátai gyászolják. A hatéves kisfiát a család nem vitte el a temetésre. Terhes felesége pedig összeomlott.

A fiú édesapja korábban a lapunknak elmondta, hogy fiának még csak jogosítványa sem volt, sőt az autóját is a tragédia előtt vette magának. Megrendült a család, mint mondta: 

Zoli, azaz Zozo volt az egyetlen fiam. A hatéves kisfiának még nem mertük elmondani, hogy soha többet nem tér haza az apja. Ráadásul egy hónap múlva fog megszületni a második gyermekük…. Ez felfoghatatlan.

A temetésről készült galériánkat a képre kattintva nézheted meg:

A szörnyű tragédia november 4-én történt Szentmártonkálán. A vonatbalesetben öt ember halt meg. Mindössze egy fiatal lány élte túl a balesetet. Fotó: Bors


 

 

