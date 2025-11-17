Hófehér koporsóban temették el a szentmártonkátai vonatbaleset sofőrjét - Galéria

Ahogyan arról a Bors beszámolt, családja és barátai körében hétfőn napközben eltemették a szentmártonkátai vonatbaleset egyik áldozatát. A 24 éves Zoltán vezette azt az autót, amit végül november 4-én elgázolt a Tokaj intercity.

Eltemették a szentmártonkátai vonatbaleset egyik áldozatát / Fotó: Bors



Szentmártonkátai vonatbaleset: eltemették Zoltánt

Öten haltak meg a tragédiában. Zoltán, István, Csilla, Robika, Gábor, ők azonnal meghaltak. Az egyetlen túlélő a 19 éves Viktória volt, akit életveszélyes sérülésekkel kórházba szállítottak. A baráti társaságból Zoltánt temették el először. Hófehér koporsóban helyezték örök nyugalomra. Családja és barátai gyászolják. A hatéves kisfiát a család nem vitte el a temetésre. Terhes felesége pedig összeomlott.

A fiú édesapja korábban a lapunknak elmondta, hogy fiának még csak jogosítványa sem volt, sőt az autóját is a tragédia előtt vette magának. Megrendült a család, mint mondta:

Zoli, azaz Zozo volt az egyetlen fiam. A hatéves kisfiának még nem mertük elmondani, hogy soha többet nem tér haza az apja. Ráadásul egy hónap múlva fog megszületni a második gyermekük…. Ez felfoghatatlan.

