„Nem mertük elmondani a kisfiúnak” – összeomlott a szentmártonkátai vonatbaleset sofőrjének családja

Kisfia és terhes felesége várta otthon a 24 éves Zoltánt, ám ő soha többet nem tér haza. A fiatal férfi kedden este szórakozni indult új autójával és barátaival, Istvánnal, Robikával, Gáborral, Csillával és Viktóriával. Italoztak és kocsikáztak, ám a bulinak szörnyű vége lett. A férfi a piros jelzés ellenére a sínekre hajtott, ahol elgázolta őket őket a vonat. Öten azonnal meghaltak, egyedül Viktória maradt életben. A szentmártonkátai vonatbaleset áldozatait sokan gyászolják.
Zolinak nem volt jogosítványa, és már többször is vezetett ittasan
– árulta el a Borsnak sírva a fiú édesapja, az idősebb Zoltán. "Félt, hogy megállítják, és amikor az este folyamán rendőrökbe futottak, menekülni kezdett. Megálltak egy benzinkúton, majd a vasút irányába hajtottak. Zoli kikerülte a sorompót, azt hitte biztosan, hogy még átér a vonat előtt, de pont elgázolta őket az érkező vonat."
Zoltán családja összeomlott. A családtagok összegyűlve gyászolták a fiatalokat.
A fiamnak van egy hatéves kisfia, ő is itt van velünk
– folytatta az édesapa. "Semmit sem ért, nem tudja, mi történt, még nem mondtuk el neki, hogy meghalt az édesapja. A felesége pedig éppen várandós, egy hónap múlva fog megszülni. Nagyon várták a kicsit… A menyem azóta sokkos állapotban van, nem tudja megérteni, feldolgozni ezt az egészet."
A fiatalasszony elveszítette szerelmét, egyben támaszát, gyermekei édesapját még azelőtt, hogy második gyermekük megszületett volna. Gyásza leírhatatlan.
A Bors információi szerint a 19 éves Viktóriát súlyos, életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba. Több műtétet is elvégeztek rajta és altatták. Azonban az édesanyjától úgy tudjuk, hogy csütörtökön végre magához tért. Bár a lány állapota még mindig súlyos, mégis haza akart menni a szeretteivel. Egyelőre nem mondták meg neki, hogy Gábor, az öccse, aki szintén az autóban volt, elhunyt. A fiát már elveszítette az édesanya, most lányáért imádkozik, hogy felépüljön.
