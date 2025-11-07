„Nem mertük elmondani a kisfiúnak” – összeomlott a szentmártonkátai vonatbaleset sofőrjének családja

Kisfia és terhes felesége várta otthon a 24 éves Zoltánt, ám ő soha többet nem tér haza. A fiatal férfi kedden este szórakozni indult új autójával és barátaival, Istvánnal, Robikával, Gáborral, Csillával és Viktóriával. Italoztak és kocsikáztak, ám a bulinak szörnyű vége lett. A férfi a piros jelzés ellenére a sínekre hajtott, ahol elgázolta őket őket a vonat. Öten azonnal meghaltak, egyedül Viktória maradt életben. A szentmártonkátai vonatbaleset áldozatait sokan gyászolják.

Öten haltak meg a szentmártonkátai vonatbalesetben Fotó: MTI

A szentmártonkátai balesetben az autó sofőre is meghalt

Zolinak nem volt jogosítványa, és már többször is vezetett ittasan

– árulta el a Borsnak sírva a fiú édesapja, az idősebb Zoltán. "Félt, hogy megállítják, és amikor az este folyamán rendőrökbe futottak, menekülni kezdett. Megálltak egy benzinkúton, majd a vasút irányába hajtottak. Zoli kikerülte a sorompót, azt hitte biztosan, hogy még átér a vonat előtt, de pont elgázolta őket az érkező vonat."

Zoltán családja összeomlott. A családtagok összegyűlve gyászolták a fiatalokat.

Ittak és kocsikáztak a fiatalok Fotó: MTI

A fiamnak van egy hatéves kisfia, ő is itt van velünk

– folytatta az édesapa. "Semmit sem ért, nem tudja, mi történt, még nem mondtuk el neki, hogy meghalt az édesapja. A felesége pedig éppen várandós, egy hónap múlva fog megszülni. Nagyon várták a kicsit… A menyem azóta sokkos állapotban van, nem tudja megérteni, feldolgozni ezt az egészet."

A fiatalasszony elveszítette szerelmét, egyben támaszát, gyermekei édesapját még azelőtt, hogy második gyermekük megszületett volna. Gyásza leírhatatlan.