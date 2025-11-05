Zolinak nem volt jogosítványa, és ittasan vezethetett - megszólalt a szentmártonkátai vonatbaleset sofőrjének apja

Felfoghatatlan tragédia – Szentmártonkátán a helyiek félve, szomorúan közelítik meg a vasúti átjárót. Mindez azért van, mert kedden este (november 4-én) kilenc óra magasságában egy szörnyű baleset történt. A 24 éves Zoltán barátaival együtt ráhajtott a tilos jelzés ellenére a sínekre. Azonban ott a Tokaj Intercity közlekedett, amely elgázolta őket. Öten a helyszínen meghaltak, míg egy fiatal lányt életveszélyes sérülésekkel kórházba vittek. A Bors a helyeiktől úgy tudja, hogy szerda reggelre ő is elhunyt, így hatra nőtt a szentmártonkátai vonatbaleset áldozatainak száma. A sofőr, Zoltán édesapja sírva nyilatkozott lapunknak.

A gépkocsiban hatan utaztak, közülük öten a helyszínen életüket vesztették. A hatodik utast súlyos, életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba, ám az orvosok minden erőfeszítése ellenére ő sem élte túl a balesetet. Így a tragédiának összesen hat halálos áldozata van.

Fotó: Mihádák Zoltán / MTI





Jogosítvány nélkül kocsikázott a barátaival a szentmártonkátai vonatbaleset előtt

Családi házukban, a rokonok kötelékében fogadta kollégáinkat az idősebb Zoltán. Ő volt annak a fiatal fiúnak az édesapja, aki halálba vitte öt barátját tegnap este Szentmártonkátán a Vasútsoron lévő vasúti átjárónál.

Zoli és a barátai beültek az autóba és kocsikázni indultak, de mivel fogyasztottak alkoholt, ezért féltek a rendőröktől

– kezdte az édesapa. - A fiamnak nem volt jogosítványa, emiatt is tartott attól, hogy megállítják. A kocsiban Zolin kívül a szomszéd Robika ült, István, Viktória és az öccse, Gábor és még egy lány.

Az édesapa állítja, a rendőrök elől menekültek a fiatalok.

- A baleset előtt egy órával intézkedni akartak velük szemben a rendőrök, de nem álltak meg nekik, majd ez után mentek Tápióságra egy benzinkútra, ahol szintén megtalálták őket. Menekülni kezdtek, ekkor fordult vissza és mentek a vasút felé. Azt nem tudom, hogy Zoli is ivott-e, de lehetséges.

Zoli, a sofőr

Fotó: Bors

Az édesapát az egyik lánya értesítette, hogy a vonat elgázolt egy autót és lehet, hogy a Zolié volt az, ezért azonnal kirohantak a helyszínre.

Rengeteg rendőr és mentő volt a helyszínen

– folytatta a beszámolóját. - A kocsi ott volt a vonatnál. Az egyik lány ott feküdt a köves úton kiterítve, próbálták megmenteni az életét. Őt végül el is vitték a mentők. Az hallottuk, reggelre ő is meghalt… A fiamékat nem láttuk, nem engedtek oda. Öt méterre voltam a kocsitól, de elzavartak. Három órán keresztül ott álltunk és utána jöttek hozzánk és név szerint felsorolták, hogy kik haltak meg. Még csak 24 éves volt a kisfiam… Az egyetlen fiam volt…