Zolinak nem volt jogosítványa, és ittasan vezethetett - megszólalt a szentmártonkátai vonatbaleset sofőrjének apja

Felfoghatatlan tragédia – Szentmártonkátán a helyiek félve, szomorúan közelítik meg a vasúti átjárót. Mindez azért van, mert kedden este (november 4-én) kilenc óra magasságában egy szörnyű baleset történt. A 24 éves Zoltán barátaival együtt ráhajtott a tilos jelzés ellenére a sínekre. Azonban ott a Tokaj Intercity közlekedett, amely elgázolta őket. Öten a helyszínen meghaltak, míg egy fiatal lányt életveszélyes sérülésekkel kórházba vittek. A Bors a helyeiktől úgy tudja, hogy szerda reggelre ő is elhunyt, így hatra nőtt a szentmártonkátai vonatbaleset áldozatainak száma. A sofőr, Zoltán édesapja sírva nyilatkozott lapunknak.
Családi házukban, a rokonok kötelékében fogadta kollégáinkat az idősebb Zoltán. Ő volt annak a fiatal fiúnak az édesapja, aki halálba vitte öt barátját tegnap este Szentmártonkátán a Vasútsoron lévő vasúti átjárónál.
Zoli és a barátai beültek az autóba és kocsikázni indultak, de mivel fogyasztottak alkoholt, ezért féltek a rendőröktől
– kezdte az édesapa. - A fiamnak nem volt jogosítványa, emiatt is tartott attól, hogy megállítják. A kocsiban Zolin kívül a szomszéd Robika ült, István, Viktória és az öccse, Gábor és még egy lány.
Az édesapa állítja, a rendőrök elől menekültek a fiatalok.
- A baleset előtt egy órával intézkedni akartak velük szemben a rendőrök, de nem álltak meg nekik, majd ez után mentek Tápióságra egy benzinkútra, ahol szintén megtalálták őket. Menekülni kezdtek, ekkor fordult vissza és mentek a vasút felé. Azt nem tudom, hogy Zoli is ivott-e, de lehetséges.
Az édesapát az egyik lánya értesítette, hogy a vonat elgázolt egy autót és lehet, hogy a Zolié volt az, ezért azonnal kirohantak a helyszínre.
Rengeteg rendőr és mentő volt a helyszínen
– folytatta a beszámolóját. - A kocsi ott volt a vonatnál. Az egyik lány ott feküdt a köves úton kiterítve, próbálták megmenteni az életét. Őt végül el is vitték a mentők. Az hallottuk, reggelre ő is meghalt… A fiamékat nem láttuk, nem engedtek oda. Öt méterre voltam a kocsitól, de elzavartak. Három órán keresztül ott álltunk és utána jöttek hozzánk és név szerint felsorolták, hogy kik haltak meg. Még csak 24 éves volt a kisfiam… Az egyetlen fiam volt…
Az édesapa szerint korábban is előfordult, hogy Zoli ittasan vezetett.
Az autót hétfőn vette, teljesen friss volt még
– meséli. Pesten dolgozott kőművesként. Van családja, felesége és kisfia. Teljesen összeroppantunk mindannyian. A kisfiúnak még nem is mondtuk el, mi történt az apjával… - zárta a férfi.
