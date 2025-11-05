Szentmártonkátai vonattragédia: új képek érkeztek a megrázó baleset helyszínéről

Kedden este, november 4-én, kilenc óra körül történt a borzalmas baleset a vasútsoron lévő vasúti átjárónál, ahol egy személyautó a piros jelzés ellenére a közeledő Tokaj Intercity elé hajtott. A vonat hatalmas erővel csapódott a járműbe, és a beszámolók szerint mintegy ötszáz méteren keresztül tolta maga előtt a teljesen összeroncsolódott autót. Mutatjuk a legfrissebb képeket a szentmártonkátai vonatbalesetről!

Mutatjuk a szentmártonkátai vonatbaleset helyszínéről készült képeket! (Fotó: MTI)

Öten a helyszínen életüket vesztették a szentmártonkátai vonatbalesetben

A kocsiban hatan utaztak, közülük öten a helyszínen életüket vesztették, egy lány életveszélyesen megsérült. A helyszínt hosszú órákra lezárta a rendőrség és a katasztrófavédelem, közben a tűzoltók feszítővágókkal dolgoztak, hogy kiszabadítsák a roncsba szorult testeket.

A helyiek döbbenten figyelték az eseményeket. Többen elmondták, hogy a vonat dudált, de az autó nem lassított. A becsapódás ereje olyan hatalmas volt, hogy a jármű szinte felismerhetetlenné vált. A település lakói gyertyákat és mécseseket helyeztek el az átjárónál, a közösségi oldalakon pedig sorra jelennek meg a részvétnyilvánítások. Többen a profilképüket fekete szalagra vagy égő gyertyára cserélték, így adva hangot fájdalmuknak. A balesetben elhunytak rokonai teljesen összetörtek. Egy gyászoló nő a közösségi oldalán így búcsúzott: "Drága bátyám... Nem tudtam elbúcsúzni tőled, csak néztem, ahogy elvisz a fény. A szívemben sikoltott a csend, de a hangom elakadt a sötét peremén. Most is beszélek hozzád néha, a semminek, a csillagoknak talán. De választ soha nem hoz a szél."

A tragédia körülményeit a rendőrség továbbra is vizsgálja. A MÁV közleményében hangsúlyozta, hogy a vasúti átjáróban a fénysorompó hibátlanul működött, a vonat vezetője pedig már nem tudta elkerülni az ütközést. A történtek mindenkit megráztak, egyetlen figyelmetlen pillanat emberéletekbe került.