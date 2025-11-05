Szentmártonkátai vonattragédia: új képek érkeztek a megrázó baleset helyszínéről

Kedden este, november 4-én, kilenc óra körül történt a borzalmas baleset a vasútsoron lévő vasúti átjárónál, ahol egy személyautó a piros jelzés ellenére a közeledő Tokaj Intercity elé hajtott. A vonat hatalmas erővel csapódott a járműbe, és a beszámolók szerint mintegy ötszáz méteren keresztül tolta maga előtt a teljesen összeroncsolódott autót. Mutatjuk a legfrissebb képeket a szentmártonkátai vonatbalesetről!
A kocsiban hatan utaztak, közülük öten a helyszínen életüket vesztették, egy lány életveszélyesen megsérült. A helyszínt hosszú órákra lezárta a rendőrség és a katasztrófavédelem, közben a tűzoltók feszítővágókkal dolgoztak, hogy kiszabadítsák a roncsba szorult testeket.
A helyiek döbbenten figyelték az eseményeket. Többen elmondták, hogy a vonat dudált, de az autó nem lassított. A becsapódás ereje olyan hatalmas volt, hogy a jármű szinte felismerhetetlenné vált. A település lakói gyertyákat és mécseseket helyeztek el az átjárónál, a közösségi oldalakon pedig sorra jelennek meg a részvétnyilvánítások. Többen a profilképüket fekete szalagra vagy égő gyertyára cserélték, így adva hangot fájdalmuknak. A balesetben elhunytak rokonai teljesen összetörtek. Egy gyászoló nő a közösségi oldalán így búcsúzott: "Drága bátyám... Nem tudtam elbúcsúzni tőled, csak néztem, ahogy elvisz a fény. A szívemben sikoltott a csend, de a hangom elakadt a sötét peremén. Most is beszélek hozzád néha, a semminek, a csillagoknak talán. De választ soha nem hoz a szél."
A tragédia körülményeit a rendőrség továbbra is vizsgálja. A MÁV közleményében hangsúlyozta, hogy a vasúti átjáróban a fénysorompó hibátlanul működött, a vonat vezetője pedig már nem tudta elkerülni az ütközést. A történtek mindenkit megráztak, egyetlen figyelmetlen pillanat emberéletekbe került.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.