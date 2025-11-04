Súlyos baleset: frontálisan ütközött két autó, megsérült egy gyermek is Szőlősgyöröknél

Súlyos baleset történt hétfőn (november 3-án) este 20 óra körül a Somogy vármegyei Szőlősgyörök és Szőlőskislak között. Két személyautó frontálisan összeütközött, olyan erővel, hogy az autók felismerhetetlenre törtek. Összesen hét főt szállítottak kórházba, köztük egy gyermeket is.
Csak a roncsok maradtak abból a balesetből, ami hétfőn este történt Szőlösgyörök közelében. Akkor két autó, egyelőre tisztázatlan körülmények miatt frontálisan összeütközött. Az ütközés ereje olyan nagy volt, hogy mind a két autó totálkárosra tört. Lapunknak Mihályka Szabina tűzoltó főhadnagy, a vármegye szóvivője számolt be a részletekről.
Egymásba rohant két személygépkocsi hétfőn este 20:00 óra magasságában
– kezdte a szóvivő. - Az ütközés következtében mind a két jármű az árokba csapódott, összetört. Az egyik járműben ketten, a másikban öten utaztak.
A két sofőrt csak speciális eszközökkel tudták kiszabadítani a járművekből.
Mind a két sofőr az autóba szorult, őket kellett kiszabadítani feszítőhenger és feszítővágó segítségével. Aztán a mentők mind a két jármű összes utasát, azaz hét főt kórházba szállították.
- mondja a szóvivő.
Információink szerint az egyik autóban egy gyermek is utazott. Ő is megsérült, kórházba kellett szállítani a többi utassal együtt.
Igen, volt köztük egy gyermek is, őt is kórházba vitték a többiekkel együtt. A tűzoltóktól három egység vonult ki, ők áramtalanították a gépjárműveket és biztosították a helyszínt
– zárta a sajtószóvivő.
