Súlyos baleset: frontálisan ütközött két autó, megsérült egy gyermek is Szőlősgyöröknél

Súlyos baleset történt hétfőn (november 3-án) este 20 óra körül a Somogy vármegyei Szőlősgyörök és Szőlőskislak között. Két személyautó frontálisan összeütközött, olyan erővel, hogy az autók felismerhetetlenre törtek. Összesen hét főt szállítottak kórházba, köztük egy gyermeket is.

Súlyos baleset történt, egy gyermek is megsérült

Fotó: Önkormányzati Tűzoltóság Balatonlelle

Súlyos baleset történt, megsérült egy gyermek is

Csak a roncsok maradtak abból a balesetből, ami hétfőn este történt Szőlösgyörök közelében. Akkor két autó, egyelőre tisztázatlan körülmények miatt frontálisan összeütközött. Az ütközés ereje olyan nagy volt, hogy mind a két autó totálkárosra tört. Lapunknak Mihályka Szabina tűzoltó főhadnagy, a vármegye szóvivője számolt be a részletekről.



Egymásba rohant két személygépkocsi hétfőn este 20:00 óra magasságában

– kezdte a szóvivő. - Az ütközés következtében mind a két jármű az árokba csapódott, összetört. Az egyik járműben ketten, a másikban öten utaztak.

A két sofőrt csak speciális eszközökkel tudták kiszabadítani a járművekből.

Mind a két sofőrt a tűzoltóknak kellett kiszabadítania

Fotó: Önkormányzati Tűzoltóság Balatonlelle

Mind a két sofőr az autóba szorult, őket kellett kiszabadítani feszítőhenger és feszítővágó segítségével. Aztán a mentők mind a két jármű összes utasát, azaz hét főt kórházba szállították.

- mondja a szóvivő.

Információink szerint az egyik autóban egy gyermek is utazott. Ő is megsérült, kórházba kellett szállítani a többi utassal együtt.

Igen, volt köztük egy gyermek is, őt is kórházba vitték a többiekkel együtt. A tűzoltóktól három egység vonult ki, ők áramtalanították a gépjárműveket és biztosították a helyszínt

– zárta a sajtószóvivő.

