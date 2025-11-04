Most kaptuk: szirénáktól hangos a környék, lángokban áll az M1-es

Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 04. 10:51
M1-es autópályam1-esbaleset
Az érintett pályaszakaszon egy sávon halad a forgalom.
N.T.
A szerző cikkei

Összeütközött egy tréler és egy személygépjármű az M1-es autópályán, a Hegyeshalom felé haladó oldalon, a 104-es kilométerszelvénynél, Nagyszentjános térségében. Az ütközés következtében a személyautó kigyulladt, amelyet a tűzoltók kiérkezése előtt eloltottak. A győri hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépjárművet. A helyszínre a mentők is kiérkeztek. Az érintett pályaszakaszon egy sávon halad a forgalom - írja a katasztrófavédelem

