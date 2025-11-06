Azonnal hívták a mentőket: még az oszlop is kidőlt, olyan erővel csapódott be egy autós Budapesten

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság írja, hogy villanyoszlopnak ütközött egy személyautó Budapest XVIII. kerületében, a Nagykőrösi úton, a Lea utcánál. Mint kiderül, az oszlop kidőlt. A megosztott információk szerint a fővárosi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést a balesetnél, amelyhez a mentőket is riasztották.
