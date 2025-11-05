Szentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Rohantak a mentők, de sajnos már hiába: egy ember meghalt a 4-es főúton

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 05. 18:57
közlekedéshalálos baleset
Közlekedési baleset történt a 4-es főúton: egy ember életét vesztette Kaba térségében. A baleset miatt teljes útzárat rendeltek el.
Halálos baleset történt 2025. november 5-én 15 óra körül a 4-es számú főút 190. kilométerszelvényében, Kaba térségében – közölte az autoszektor.hu.

Halálos baleset történt a 4-es főúton
Halálos baleset történt a 4-es főúton
Fotó: Gé

Halálos baleset történt a 4-es főúton

A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint egy személyautó és egy kisteherautó ütközött, egy ember életét vesztette és többen megsérültek. A helyszínelés és a műszaki mentés idejére az adott útszakaszon teljes útlezárást rendeltek el, a rendőrök a forgalmat Hajdúszoboszló irányából a 3406-os útra, míg Kaba irányából a 3407-es útra terelték.

 

