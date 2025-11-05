Rohantak a mentők, de sajnos már hiába: egy ember meghalt a 4-es főúton

Halálos baleset történt 2025. november 5-én 15 óra körül a 4-es számú főút 190. kilométerszelvényében, Kaba térségében – közölte az autoszektor.hu.

A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint egy személyautó és egy kisteherautó ütközött, egy ember életét vesztette és többen megsérültek. A helyszínelés és a műszaki mentés idejére az adott útszakaszon teljes útlezárást rendeltek el, a rendőrök a forgalmat Hajdúszoboszló irányából a 3406-os útra, míg Kaba irányából a 3407-es útra terelték.