Tovább bonyolódott a Madeleine McCann-ügy: hátborzongató üzeneteket kapott a család

Madeleine McCann húga elárulta, hogy egy állítólagos zaklató leveleket és szerkesztett fényképeket küldött neki, hogy jobban hasonlítson az eltűnt testvérére.

A lengyel származású nő már évek óta zaklatja a családot azzal, hogy valójában ő az eltűnt Madeleine McCann. Fotó: AFP / AFP

Hátborzongató üzeneteket kapott a család a nőtől, aki azt állítja, hogy valójában ő az eltűnt Madeleine McCann

Amelie McCann elmondása szerint Julia Wandelt hátborzongató üzenetei kényelmetlenül érintették, ezért több közösségi oldalon is letiltotta őt, hogy ne tudja újra felvenni vele a kapcsolatot.

A Leicesteri Koronabíróságon tartott meghallgatáson Nadia Silver ügyész ismertette, hogy Wandelt, aki azt állítja, hogy ő a 2007-ben eltűnt Madeleine, üzenetei között DNS-teszt iránti kérések és gyermekkori emlékekre hivatkozó leírások is voltak, például arról, hogy együtt játszottak más gyerekekkel.

Amelie elmondta, hogy Wandelt üzenetei az érzelmeivel próbáltak játszani, és kétségbeesett hangvételük miatt hatalmas stresszt okoztak számára.

Nagyon kényelmetlenül éreztem magam tőle, és bár nem vagyok benne teljesen biztos, úgy tűnt, hogy az a nő megszerkesztette a képeket, hogy jobban hasonlítson rám, ami nyugtalanító. Elég megrázó volt látni ezeket az üzeneteket... Nagyon zavaró, hogy kitalált emlékekkel áll elő, miközben ő nem Madeleine

- mondta az eltűnt lány testvére.

Azt is hozzátette, hogy nem volt hajlandó DNS-tesztet végezni Wandelttel, hogy bizonyítsa, ő lenne az eltűnt lány, mert mindig is tudta, hogy ő nem Madeleine.

Az egész családot zaklatta a nő

A lengyel állampolgárságú Julia Wandelt a Leicesteri Koronabíróságon zaklatás vádjával állították elő, mert Madeleine és Amelie szüleit, Kate és Gerry McCannt, valamint a testvérüket, Seant is zaklatta. A nőt, aki a 61 éves Karen Spragggel együtt áll bíróság elé, azzal is vádolják, hogy többször is megjelent a család otthonánál, és Madeleine néven aláírt leveleket hagyott nekik.

Wandelt és Spragg, akik Cardiffban élnek, tagadják a vádat, amely szerint 2022 júniusa és 2025 februárja között súlyos félelmet és lelki megterhelést okozó zaklatást követtek el Kate és Gerry McCann ellen. A tárgyalás során nem született ítélet, így tovább folytatódik - írta a Metro.