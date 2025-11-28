Lövöldözés a Fehér Háznál: meghalt a 20 éves nemzeti gárdista, akit szerdán lőttek meg Washingtonban

Az elnök a hálaadás napja alkalmából katonáknak tartott videókonferencia keretében jelentette be, hogy Sarah Beckstrom belehalt sebesüléseibe. A 20 éves Sarah Beckstromra és társára, a 24 Andrew Wolfe-ra Washington belvárosában, a Fehér Ház közelében támadt rá lőfegyverrel egy afgán állampolgárságú menekült.

Sarah Beckstrom mindössze 20 éves volt Fotó: Anadolu via AFP

Donald Trump elmondta, hogy Andrew Wolfe állapota továbbra is súlyos, az "életéért küzd".

Sarah Beckstrom és Andrew Wolfe a nyugat-virginiai Nemzeti Gárda tagjaként hálaadás idejére önként vállalta, hogy a fővárosban marad szolgálatra, ahol a közbiztonsági javítását célzó intézkedéssorozat keretében a helyi hatóságok mellett támogató feladatot láttak el.

Donald Trump az elhunyt katonát kiváló személyiségként méltatta, aki 2023 júniusa óta szolgált a Nemzeti Gárdában. Beszámolt arról, hogy a szülők ott voltak a kórházban a halálakor.

Jeannine Pirro, a főváros szövetségi ügyésze csütörtökön sajtótájékoztatón közölte: az eddigi nyomozás már kiderítette, hogy az elkövető, a 29 éves Rahmanullah Lakanwal autóval utazott mintegy négyezer kilométert a fővárosba Washington állambeli lakhelyéről. Tettének pontos indítékát egyelőre nem ismerik. Hozzátette, hogy a férfi legsúlyosabb felelősségre vonásra számíthat, a végső vádak függenek a két áldozat állapotától.

Pam Bondi igazságügyi miniszter egy csütörtök reggeli interjúban a Fox News hírtelevízióban utalt arra, hogy amennyiben a katonák nem épülnek fel, az ügyészség halálbüntetést kezdeményező vádiratot állít össze.

Kash Patel, a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) igazgatója csütörtöki sajtótájékoztatón arról is beszámolt, hogy házkutatást kezdeményeztek az elkövető otthonában, a környezetében élőket pedig kihallgatják a nyomozás keretében, ami terrortámadás gyanújával zajlik.

President Trump says Sarah Beckstrom, one of the National Guard members who was shot in DC, has died https://t.co/zVxppmVYNm pic.twitter.com/bP21Mb7ssj — CNN (@CNN) November 28, 2025

John Ratcliffe, a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) igazgatója a Fox News hírtelevíziónak adott nyilatkozatban közölte, hogy a merénylő az afgán hadsereg katonájaként együttműködött az amerikai hadsereggel és az amerikai Központi Hírszerző Ügynökséggel (CIA) a dél-afganisztáni Kandahárban, ahol az Egyesült Államok egyik legjelentősebb támaszpontja működött 2021 előtt.