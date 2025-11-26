Fegyveres támadás a Fehér Ház közelében, súlyosan megsérült a Nemzeti Gárda két tagja

Kristi Noem belbiztonsági miniszter megerősítette az erőszakos cselekmény tényét.
Donald Trump elnök nem sokkal a támadást követően Truth Social közösségi oldalán jelentette be, hogy a két megsebesült katonát válságos állapotban vitték kórházba, és közölte, hogy a támadót is kórházban ápolják, súlyos sebesülésekkel. Az elnök bejegyzésében a tettest "állatnak" nevezte, aki súlyos árat fizet majd tettéért, és egyben támogatásáról biztosította a Nemzeti Gárda és a bűnüldöző erők tagjait.
A lövöldözés a Fehér Háztól mintegy másfél kilométerre történt. Az erőszakos incidens helyszínét lezárták, a városi rendőrség és a titkosszolgálat egységei, valamint a Nemzeti Gárda katonái is részt vettek az intézkedésben. A hatóságok azt is vizsgálják, hogy a támadó egyedül cselekedett-e.
Donald Trump elnök nem tartózkodott a Fehér Házban, kedden Floridába utazott, hogy otthonában töltse a Hálaadás ünnepét.
Karoline Leavitt szóvivő közölte, hogy az elnököt folyamatosan tájékoztatják a fejleményekről.
Donald Trump elnök közbiztonsági intézkedéseinek keretében a Nemzeti Gárda több száz tagja járőrözik az amerikai főváros közterein augusztus óta, hogy segítsen a bűncselekmények elleni hatósági intézkedésekben.
A Nemzeti Gárda több más nagyvárosban is jelen van támogató szerepben.
