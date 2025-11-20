Sztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Most érkezett a hír: Donald Trump aláírta az Epstein-akták nyilvánosságra hozatalát elrendelő törvényt

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 20. 08:20
Hamarosan fény derül az igazságra. Donald Trump nemrég aláírta azt a törvényt, amely kötelezi az igazságügyi minisztériumot (DoJ) a Jeffrey Epstein-ügy iratainak kiadására.
Donald Trump amerikai elnök aláírta azt a törvényt, amely kötelezi az igazságügyi minisztériumot (DoJ) a Jeffrey Epstein-ügy iratainak kiadására.

Donald Trump aláírta az Epstein-akták nyilvánosságra hozatalát elrendelő törvényt / Fotó: AFP

Donald Trump döntött: nyilvánosak lesznek az Epstein-akták

Az igazság hamarosan kiderülhet, mert éppen most írtam alá az Epstein-akták nyilvánosságra hozataláról szóló törvényt

 - írta Trump a Truth Social közösségi platformon. Megfogalmazása szerint a törvény segít "feltárni az igazságot bizonyos demokratákról és Epsteinhez fűződő kapcsolataikról".

A dokumentumok publikálása 30 napon belül esedékes, de egyes adatok - például áldozatok személyes információi vagy folyamatban lévő vizsgálatokra vonatkozó részek - visszatarthatók.

Pam Bondi igazságügyi miniszter megerősítette, hogy a minisztérium a törvénynek megfelelően jár el, és "maximális transzparenciára" törekszik, ugyanakkor a jogszabály megengedi az áldozatok személyes adatainak, valamint a folyamatban lévő nyomozásokat veszélyeztető részek visszatartását vagy kitakarását - mondta.

A képviselőház 427:1 arányban szavazta meg a törvényt, a szenátus pedig gyorsított eljárásban fogadta el - írja az MTI.

 

