Lövöldözés a Fehér Háznál: Donald Trump terrortámadásnak nevezte a történteket

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 27. 08:50
Fegyveres támadás érte a Nemzeti Gárda két egyenruhás tagját Washington belvárosában, a Fehér Ház közelében szerdán, a két katonát válságos állapotban vitték kórházba, a lövöldözőt őrizetbe vették. Donald Trump elnök terrortámadásnak nevezte a történteket.
N.T.
Ahogy arról a Bors korábban beszámolt, Kristi Noem belbiztonsági miniszter megerősítette az erőszakos cselekmény tényét.

Fegyveres támadás érte a Nemzeti Gárda két egyenruhás tagját Washington belvárosában, a Fehér Ház közelében szerdán
Fotó: Anadolu via AFP

Donald Trump elnök nem sokkal a támadást követően Truth Social közösségi oldalán jelentette be, hogy a két megsebesült katonát válságos állapotban vitték kórházba, és közölte, hogy a támadót is kórházban ápolják, súlyos sebesülésekkel. Az elnök bejegyzésében a tettest "állatnak" nevezte, aki súlyos árat fizet majd tettéért, és egyben támogatásáról biztosította a Nemzeti Gárda és a bűnüldöző erők tagjait.

A lövöldözés a Fehér Háztól mintegy másfél kilométerre történt. Az erőszakos incidens helyszínét lezárták, a városi rendőrség és a titkosszolgálat egységei, valamint a Nemzeti Gárda katonái is részt vettek az intézkedésben. A hatóságok azt is vizsgálják, hogy a támadó egyedül cselekedett-e.

Donald Trump elnök nem tartózkodott a Fehér Házban, kedden Floridába utazott, hogy otthonában töltse a Hálaadás ünnepét. Karoline Leavitt szóvivő közölte, hogy az elnököt folyamatosan tájékoztatják a fejleményekről.

Donald Trump elnök közbiztonsági intézkedéseinek keretében a Nemzeti Gárda több száz tagja járőrözik az amerikai főváros közterein augusztus óta, hogy segítsen a bűncselekmények elleni hatósági intézkedésekben. A Nemzeti Gárda több más nagyvárosban is jelen van támogató szerepben.

A helyi rendőrség közlése szerint a támadás célzott, lesből végrehajtott akció volt. A lövöldözőt más, szolgálatban lévő gárdisták tették ártalmatlanná, a támadót is súlyos sérülésekkel szállították kórházba.

A helyi rendőrség közlése szerint a támadás célzott, lesből végrehajtott akció volt
Fotó: Anadolu via AFP

Az amerikai hatóságok közölték, hogy nincs további gyanúsított, a tettes egyedül cselekedett. A sajtótájékoztatókon elhangzott, hogy az ügyet terrorcselekményként vizsgálják.

Az NBC News és a CBS News és hivatalos források szerint a gyanúsított egy 29 éves afgán állampolgár, Rahmanullah Lakanwal, aki 2021-ben érkezett az Egyesült Államokba, a Biden-kormány által indított programban, amelynek keretében több tízezer afgánt evakuáltak és telepítettek át az Egyesült Államokba az országból való kivonulás után, a gyanúsított azóta Washington államban él.

Donald Trump elnök a Truth Social közösségi platformon tett videóüzenetben "terrortámadásnak", "a nemzet elleni bűncselekménynek" minősítette az esetet, és közölte, hogy a támadó "nagyon súlyos árat fizet", egyben bejelentette, hogy minden, a Biden-korszakban Afganisztánból érkezett személyt újra átvizsgáltatnak.

Pete Hegseth hadügyminiszter közölte: Trump elnök utasítására a Nemzeti Gárda további 500 tagját vezénylik Washingtonba. Jelenleg több mint 2200 gárdista teljesít szolgálatot a fővárosban.

