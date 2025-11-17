„Egy tünemény volt és olyan fiatal” - Borzalmas tragédia: Hajóra csalták, majd megölték a 21 éves lányt

A walesi Cardigan csendes tengerparti városa sokkot kapott, amikor egy 21 éves lányt, Corinna Bakert, holtan találták egy veszteglő hajó fedélzetén. A rendőrség szerint a fiatal nőt feltehetően meggyilkolták, miután „meghívták őt a hajóra”.

A rendőrség nyomoz a meggyilkolt lány ügyében.

Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Sok a kérdőjel, rejtélyes körülmények között halt meg a fiatal lány

Corinna csütörtök este indult el barátaival, ám soha nem tért haza. Utoljára akkor látták, amikor a Netpool Boat Yard területére ment, amely egy régi hajóépítő telep helyén működik, és ahol néhány csónakot ma is lakóhajóként használnak. Szombat délután találták meg a holttestét egy ott horgonyzó hajón.

A rendőrség egy 29 éves férfit vett őrizetbe gyilkosság gyanújával. A helyiek és Corinna családja összeroppant a hír hallatán. Nővére, Caitlyn megrendülten írta:

A mennyország kapuján most egy gyönyörű, vicces, makacs angyal lép be.

A környéken élők szerint Corinna „életvidám, tündéri lány” volt. Egy tanú szerint a rendőrök fekete fóliával letakart hajót szállítottak el vizsgálatra. A város szélén fekvő, alig négyezres Cardigan nyugodt, összetartó közösség, ahol a Baker család jól ismert, hiszen évekig üzemeltettek egy helyi pubot.

Olyan kedves lány volt… mindannyian sokkot kaptunk

– mondta egy helyi nő. Más pedig így fogalmazott:

Az a szegény család teljesen összeomlott. Corinna egy tünemény volt és olyan fiatal…

A rendőrség továbbra is nagy erőkkel van jelen a környéken, lezárták a Netpool slipway területét és több hozzáférési pontot. A hatóságok keresik mindazokat, akik csütörtök este 9 óra körül a hajótelep környékén jártak, és láthattak bármit, ami segítheti a nyomozást.

Szombat este a hajót, amelyen Corinnát megtalálták, fekete fóliával letakarva szállították el további kriminalisztikai vizsgálatra.

A tragédia belerázta a békés tengerparti települést, ahol sokan úgy érzik, „ilyen dolog itt egyszerűen nem történhetne meg”. A nyomozás jelenleg is tart, értesült róla a Mirror.