Elásott holttestek lehetnek Till Tamás feltételezett gyilkosának udvarában

A 22 éves nő beadja a válópert, miután férjét, F. Jánost, a 10 éves bajai kisfiú, Till Tamás meggyilkolásával gyanúsítják. A férfi letartóztatása óta a fiatal asszony élete teljesen megváltozott: elveszítette az állását, ki kellett költöznie a közös otthonukból, és a környezete kivetette magából. Sajtóinformációk szerint korábban még azt mondta, hogy várni fog a férjére és kitart mellette, de mára pszichológushoz jár, és már nem akar találkozni a férfival. A nő elmondta, hogy mindaz, amit a nyomozók szerint a férje 25 évvel ezelőtt tett, teljesen összetörte az életét.
Az ügy 2000 májusában kezdődött, amikor a 10 éves Till Tamás biciklivel indult el a bajai otthonából egy közeli vadasparkba, hogy lovagoljon, de útközben nyoma veszett, és soha nem tért haza. A szülők évtizedekig reménykedtek, hogy a fiuk élve előkerül. 2024. augusztus 1-jén azonban fordulat történt: a rendőrök egy tanyán egy gyermek bebetonozott holttestét találták meg, amelyről hamar kiderült, hogy a kisfiú földi maradványa. Nem sokkal később F. János, ekkor még tanúként, beismerte, hogy kamaszként ő gyilkolta meg a gyereket. Vallomása szerint szexuális indíttatásból csalta el a kisfiút a gyereknapon, majd egy ácskapoccsal brutálisan végzett vele – írja az Origo.
A férfit a rendőrök akkor elengedték, mert a gyilkosság idején az ilyen bűntények elévülési ideje 15 év volt, és a holttest jóval ezen idő után került elő. 2024 decemberében azonban a Fidesz-frakció kezdeményezésére az Országgyűlés módosította a büntetőtörvénykönyvet, és ellenszavazat nélkül elfogadta, hogy az életfogytig tartó szabadságvesztéssel is sújtható bűncselekmények – akár felnőttek, akár fiatalkorúak követték el – soha nem évülhetnek el. Ennek nyomán a férfit letartóztatták, ám ekkor már mindent tagadott, és azt állította, hogy kényszer hatására tett beismerő vallomást.
Az asszony a közelmúltban többek előtt megdöbbentő kijelentést tett, miszerint több elásott holttest is lehet az udvarukban, a pincéjük közelében, ahol szerinte a nyomozók nem ástak elég mélyre. Érdekesség, hogy a férfi a letartóztatásakor, a bíróság folyosóján szintén utalt erre, és az erről szóló tudósítások után a nyomozók átkutatták a portát. A cikk szerint könnyen lehet, hogy a fejlemények miatt a hatóságok ismét visszatérnek a házhoz. Az asszony közölte férjével, hogy válni akar, és nem kíván többé kapcsolatot tartani vele.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.