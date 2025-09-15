Elásott holttestek lehetnek Till Tamás feltételezett gyilkosának udvarában

A 22 éves nő beadja a válópert, miután férjét, F. Jánost, a 10 éves bajai kisfiú, Till Tamás meggyilkolásával gyanúsítják. A férfi letartóztatása óta a fiatal asszony élete teljesen megváltozott: elveszítette az állását, ki kellett költöznie a közös otthonukból, és a környezete kivetette magából. Sajtóinformációk szerint korábban még azt mondta, hogy várni fog a férjére és kitart mellette, de mára pszichológushoz jár, és már nem akar találkozni a férfival. A nő elmondta, hogy mindaz, amit a nyomozók szerint a férje 25 évvel ezelőtt tett, teljesen összetörte az életét.

Az ügy 2000 májusában kezdődött, amikor a 10 éves Till Tamás biciklivel indult el a bajai otthonából. Fotó: Bors

Az ügy 2000 májusában kezdődött, amikor a 10 éves Till Tamás biciklivel indult el a bajai otthonából egy közeli vadasparkba, hogy lovagoljon, de útközben nyoma veszett, és soha nem tért haza. A szülők évtizedekig reménykedtek, hogy a fiuk élve előkerül. 2024. augusztus 1-jén azonban fordulat történt: a rendőrök egy tanyán egy gyermek bebetonozott holttestét találták meg, amelyről hamar kiderült, hogy a kisfiú földi maradványa. Nem sokkal később F. János, ekkor még tanúként, beismerte, hogy kamaszként ő gyilkolta meg a gyereket. Vallomása szerint szexuális indíttatásból csalta el a kisfiút a gyereknapon, majd egy ácskapoccsal brutálisan végzett vele – írja az Origo.

A férfit a rendőrök akkor elengedték, mert a gyilkosság idején az ilyen bűntények elévülési ideje 15 év volt, és a holttest jóval ezen idő után került elő. 2024 decemberében azonban a Fidesz-frakció kezdeményezésére az Országgyűlés módosította a büntetőtörvénykönyvet, és ellenszavazat nélkül elfogadta, hogy az életfogytig tartó szabadságvesztéssel is sújtható bűncselekmények – akár felnőttek, akár fiatalkorúak követték el – soha nem évülhetnek el. Ennek nyomán a férfit letartóztatták, ám ekkor már mindent tagadott, és azt állította, hogy kényszer hatására tett beismerő vallomást.

Sokkoló dolgot árult el Till Tamás feltételezett gyilkosának felesége

Az asszony a közelmúltban többek előtt megdöbbentő kijelentést tett, miszerint több elásott holttest is lehet az udvarukban, a pincéjük közelében, ahol szerinte a nyomozók nem ástak elég mélyre. Érdekesség, hogy a férfi a letartóztatásakor, a bíróság folyosóján szintén utalt erre, és az erről szóló tudósítások után a nyomozók átkutatták a portát. A cikk szerint könnyen lehet, hogy a fejlemények miatt a hatóságok ismét visszatérnek a házhoz. Az asszony közölte férjével, hogy válni akar, és nem kíván többé kapcsolatot tartani vele.