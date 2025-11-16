"Híresebb leszek, mint a Beatles" – Meghökkentő felvételeken a terhes kismamát lemészároltató Charles Manson

Talán senkinek sem kell bemutatni Charles Manson-t és a Manson-gyilkosságok néven elhíresült borzasztó esetet, mely a mai napig lázban tartja az embereket. Filmek, könyvek, dokumentumfilmek szólnak a férfiról, aki karizmatikus vezetőként valamilyen furcsa módon képes volt többeket is rávenni arra, hogy gondolkodás nélkül, parancsra, hidegvérrel öljenek. A Netflix műsorán több film és dokumentumfilm is foglalkozik Manson életével és tetteivel, most azonban felkerült egy újabb dokumentumfilm, ami ismét egy más nézőpontból közelíti meg a történteket. A Káosz: A Charles Manson-gyilkosságok már megtekinthető a Netflixen.

Charles Manson a mai napig nagy hatást gyakorol a popkultúrára (Fotó: John Malmin / John Malmin / Los)

Charles Manson és a Tate-LaBianca-gyilkosságok

Charles Manson bűnlajstroma meglehetősen terjedelmes, de minden tette közül kiemelkedik az a rettenetes, hozzá köthető gyilkosság, melyet 1969 augusztus 8-án éjszaka követett el a Manson család 4 tagja. Tex Watkins, Linda Kasabian, Patricia Krenwinkel és Susan Atkins az éjszaka közepén kocsival közelítették meg a 10050 Cielo Drive-on található ingatlant, melyben akkor Roman Polanski felesége, Sharon Tate színésznő tartózkodott a barátaival, Jay Sebring fodrásszal, Abigail Folger kávéörökösnővel és Wojciech Frykowski forgatókönyvíróval. Tate ekkor 8 hónapos terhes volt, Roman Polanski gyermekét várta. A Manson család tagjai behatoltak a házba, megkötözték Tate-et és a vendégeit, majd különös kegyetlenséggel meggyilkolták őket és elhagyták a helyszínt. Másnap éjszaka pedig újabb akció keretében végeztek a LaBianca házaspárral is.

Roman Polanski felesége, Sharon Tate esett áldozatul a Manson család tetteinek (Fotó: NORTHFOTO)

Káosz: A Charles Manson-gyilkosságok

A Netflix dokumentumfilmje szinte válogatás nélkül zúdítja ránk a különböző információkat Mansonnal és a gyilkosságokkal kapcsolatban. Megszólal az ügyet tárgyaló főügyész, egy újságíró, egy zenei producer, sőt a Mansonnal készült interjúkból is kapunk bőségesen, illetve a bűnbanda tagjai is mind tiszteletüket teszik. Meghallgathatjuk Manson dalait is, ami rendkívül hátborzongató hatást kelt, és az is kiderül, mi köze volt a CIA titkos LSD kísérleteinek, a Beach Boys zenekarnak és A mandzsúriai jelölt című filmnek a 20. század egyik legkarizmatikusabb bűnözőjéhez. Errol Morris rendező filmje körbejárja a leghajmeresztőbb összeesküvés-elméleteket, melyek a Manson-gyilkosságokat övezték, és a ‘60-as évek Los Angeles-ének olyan kulcsfiguráit is összefüggésbe hozza Charles Mansonnal, akikre a legvadabb álmainkban sem gondolnánk.