"Híresebb leszek, mint a Beatles" – Meghökkentő felvételeken a terhes kismamát lemészároltató Charles Manson

Talán senkinek sem kell bemutatni Charles Manson-t és a Manson-gyilkosságok néven elhíresült borzasztó esetet, mely a mai napig lázban tartja az embereket. Filmek, könyvek, dokumentumfilmek szólnak a férfiról, aki karizmatikus vezetőként valamilyen furcsa módon képes volt többeket is rávenni arra, hogy gondolkodás nélkül, parancsra, hidegvérrel öljenek. A Netflix műsorán több film és dokumentumfilm is foglalkozik Manson életével és tetteivel, most azonban felkerült egy újabb dokumentumfilm, ami ismét egy más nézőpontból közelíti meg a történteket. A Káosz: A Charles Manson-gyilkosságok már megtekinthető a Netflixen.
Charles Manson bűnlajstroma meglehetősen terjedelmes, de minden tette közül kiemelkedik az a rettenetes, hozzá köthető gyilkosság, melyet 1969 augusztus 8-án éjszaka követett el a Manson család 4 tagja. Tex Watkins, Linda Kasabian, Patricia Krenwinkel és Susan Atkins az éjszaka közepén kocsival közelítették meg a 10050 Cielo Drive-on található ingatlant, melyben akkor Roman Polanski felesége, Sharon Tate színésznő tartózkodott a barátaival, Jay Sebring fodrásszal, Abigail Folger kávéörökösnővel és Wojciech Frykowski forgatókönyvíróval. Tate ekkor 8 hónapos terhes volt, Roman Polanski gyermekét várta. A Manson család tagjai behatoltak a házba, megkötözték Tate-et és a vendégeit, majd különös kegyetlenséggel meggyilkolták őket és elhagyták a helyszínt. Másnap éjszaka pedig újabb akció keretében végeztek a LaBianca házaspárral is.
A Netflix dokumentumfilmje szinte válogatás nélkül zúdítja ránk a különböző információkat Mansonnal és a gyilkosságokkal kapcsolatban. Megszólal az ügyet tárgyaló főügyész, egy újságíró, egy zenei producer, sőt a Mansonnal készült interjúkból is kapunk bőségesen, illetve a bűnbanda tagjai is mind tiszteletüket teszik. Meghallgathatjuk Manson dalait is, ami rendkívül hátborzongató hatást kelt, és az is kiderül, mi köze volt a CIA titkos LSD kísérleteinek, a Beach Boys zenekarnak és A mandzsúriai jelölt című filmnek a 20. század egyik legkarizmatikusabb bűnözőjéhez. Errol Morris rendező filmje körbejárja a leghajmeresztőbb összeesküvés-elméleteket, melyek a Manson-gyilkosságokat övezték, és a ‘60-as évek Los Angeles-ének olyan kulcsfiguráit is összefüggésbe hozza Charles Mansonnal, akikre a legvadabb álmainkban sem gondolnánk.
Manson egyszer azt mondta, hogy szerinte híresebb tudna lenni, mint a Beatles zenekar. Nos, bármilyen szörnyű is belegondolni, de a bűnöző közel járt az igazsághoz. Charles Manson és a Tate-gyilkosság története napjainkra mélyen beivódott a popkultúra szövetébe. Az amerikai énekes Marilyn Manson művésznevét Charles és Marilyn Monroe neveiből alkotta meg, de a Kasabian rockzenekar is nyíltan vállalta, hogy a Manson család egyik tagja, Linda Kasabian után választott nevet. 2019-ben Quentin Tarantino rendezőt is megihlette az ügy, ami alapján Volt egyszer egy...Hollywood című filmje készült, bár a Ponyvaregény rendezője erősen újragondolta a valós eseményeket és egy “mi lett volna, ha” típusú történetet alkotott.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.