Rejtélyes holttest Csepelen: döbbenet, hogy találták meg a férfit

Rendőrök rohantak szirénázva csütörtökön, november 7-énkora este a csepeli Weiss Manfréd út közelébe. Lapunk úgy tudja: az út melletti területen egy rejtélyes holttestre bukkantak. A Bors információi szerint a férfi testét egy gyalogos fedezte fel véletlenül, ő értesítette a zsarukat.

A holttestet egy csepeli erdős területen találták meg

Fotó: Gé

Pólóban és rövidgatyában találták meg a férfi holttestét

A helyszínre azonnal kimentek a zsaruk, akik lezárták a területet. Úgy tudni, hogy a férfi nem a járdán, hanem egy elhagyatottabb, kevésbé megvilágított, fás-bokros helyen feküdt. Egy csepeli híroldal szerint a 35 év körüli férfire igencsak furcsa körülmények között bukkantak rá: rövidnadrágban, rövidujjúban, a testén sebtapaszokkal hevert a földön. A helyiek között futótűzként terjedt a rémisztő eset, többen is arra jártak a helyszínelés idején:

Nem elhagyatott rész ez, járnak arra többen is, és a járda meg az úttest ki is van világítva. Ha viszont beljebb feküdt, akkor lehetséges, hogy nem vették észre rögtön, főleg, ha az erdős részen feküdt szegény

– magyarázta egy fiatal, helybeli férfi. Lapunk úgy tudja, hogy a helyszínen egy zokogó nőt is láttak többen, nem tartják kizártnak, hogy ő találhatta meg a holttestet is. Azt azonban egyelőre senki nem tudja, hogyan került oda a tragikus sorsú áldozat:

Ha tényleg rövidnadrágban és pólóban volt, akkor lehetséges, hogy valamilyen egészségügyi intézményből jött el és eközben történt valami vele

– vélekedett a férfi. A Metropol az üggyel kapcsolatban felkereste a Budapesti Rendőr-főkapitányságot, akik elmondták: az eset során nem merült fel az idegenkezűség gyanúja, ami azt jelenti, hogy a gyilkosság lehetőségét kizárták. A rejtélyes haláleset ügyében azonban nyomoznak, a rendőrség azt is elmondta lapunknak, hogy a történteket rendkívüli haláleset keretei között vizsgálják.

Nem ez az első haláleset a héten, ami felborzolta a kedélyeket Csepelen: mint arról a Bors írt, alig egy nappal korábban egy idős házaspárt találtak holtan a házukban. Bár egyelőre ez esetben sem lehet tudni, hogy mi történt, elsődleges vélemények szerint mérgezés végezhetett a párral.