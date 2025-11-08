Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Zsombor névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Rejtélyes holttest Csepelen: döbbenet, hogy találták meg a férfit

Csepel
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 08. 06:30
rejtélyes halálesetrejtélyholttest
A férfi egy bokros, fás területen feküdt. A helyiek szerint a holttestet arra járók találták meg, egy szál rövidnadrágban és pólóban hevert a földön.

Rendőrök rohantak szirénázva csütörtökön, november 7-énkora este a csepeli Weiss Manfréd út közelébe. Lapunk úgy tudja: az út melletti területen egy rejtélyes holttestre bukkantak. A Bors információi szerint a férfi testét egy gyalogos fedezte fel véletlenül, ő értesítette a zsarukat. 

A holttestet egy csepeli erdős területen találták meg
A holttestet egy csepeli erdős területen találták meg
Fotó: Gé

Pólóban és rövidgatyában találták meg a férfi holttestét

A helyszínre azonnal kimentek a zsaruk, akik lezárták a területet. Úgy tudni, hogy a férfi nem a járdán, hanem egy elhagyatottabb, kevésbé megvilágított, fás-bokros helyen feküdt. Egy csepeli híroldal szerint a 35 év körüli férfire igencsak furcsa körülmények között bukkantak rá: rövidnadrágban, rövidujjúban, a testén sebtapaszokkal hevert a földön. A helyiek között futótűzként terjedt a rémisztő eset, többen is arra jártak a helyszínelés idején: 

Nem elhagyatott rész ez, járnak arra többen is, és a járda meg az úttest ki is van világítva. Ha viszont beljebb feküdt, akkor lehetséges, hogy nem vették észre rögtön, főleg, ha az erdős részen feküdt szegény

 – magyarázta egy fiatal, helybeli férfi. Lapunk úgy tudja, hogy a helyszínen egy zokogó nőt is láttak többen, nem tartják kizártnak, hogy ő találhatta meg a holttestet is. Azt azonban egyelőre senki nem tudja, hogyan került oda a tragikus sorsú áldozat: 

Ha tényleg rövidnadrágban és pólóban volt, akkor lehetséges, hogy valamilyen egészségügyi intézményből jött el és eközben történt valami vele 

– vélekedett a férfi. A Metropol az üggyel kapcsolatban felkereste a Budapesti Rendőr-főkapitányságot, akik elmondták: az eset során nem merült fel az idegenkezűség gyanúja, ami azt jelenti, hogy a gyilkosság lehetőségét kizárták. A rejtélyes haláleset ügyében azonban nyomoznak, a rendőrség azt is elmondta lapunknak, hogy a történteket rendkívüli haláleset keretei között vizsgálják. 

Nem ez az első haláleset a héten, ami felborzolta a kedélyeket Csepelen: mint arról a Bors írt, alig egy nappal korábban egy idős házaspárt találtak holtan a házukban. Bár egyelőre ez esetben sem lehet tudni, hogy mi történt, elsődleges vélemények szerint mérgezés végezhetett a párral. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu