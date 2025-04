Csepeli droglabor: az ügy megrázta a helyieket, nem érzik magukat biztonságban

A csepeli droglabor híre villámgyorsan terjedt Magyarországon, mára gyakorlatilag a közbeszéd részévé vált. Csepelen pedig már nincs is olyan ember, aki ne hallott volna róla. A kisboltban, a buszmegállóban és a sétálóutcában is ez a téma uralja a beszélgetéseket. A megrémült környékbeliek értetlenkednek, hogyan működhetett egy ilyen hely az orruk előtt. Mindeközben a labor helyszínén most is helyszínelnek, dolgoznak a rendőrök és a vegyvédelmi szakemberek.

A csepeli droglabor területén most is zajlik a helyszínelés Fotó: Markovics Gábor

A helyszínen jártunk, hogy a saját szemünkkel lássuk, mi történik a csepeli droglabor körül, és mit gondolnak minderről a helyiek.

Mint azt a Bors megírta, nem ért véget a csepeli droglabor körüli felfordulás, ugyanis péntek délelőtt ismét rendőrök, mentők és vegyvédelmi munkaruhás szakemberek mozogtak a helyszínen. Szürreális látvány fogadott minket: rendőrbuszok sora állt az épület előtt, mentőautó a bejáratnál, kordonok minden irányba. Mintha egy katasztrófafilm jelenetébe csöppentünk volna, emberek vették fel a sárga vegyvédelmi ruhát az autók mellett.

A razziakor készült képeken ugyanilyen ruhát viseltek bent az épületben a szakemberek Fotó: Markovics Gábor

Hivatalos tájékoztatás egyelőre nincs, de úgy tűnik, hogy még nem zárult le a helyszínelés és az anyagok elszállítása sem, vagy újabb fejleményekre bukkantak az ügyben. A helyzet komolyságát igazolja, hogy a rendőrök az érdeklődésünket észrevéve próbáltak távol tartani a helyszíntől és távozásunk után a kordonokat is kitették az utca végére. A Csepel Művek egész területén nagy a rendőri jelenlét, folyamatosan cirkálnak a rendőrautók a gyárépületek között.

Korábban a Bors elsőként számolt be róla, hogy rendőrök valóságos hada szállt meg egy, a Csepel Művek területén található vegyi raktárat április 2-án. A területen soha nem látott készültség volt, zsaruk, mentősök és társhatóságok képviselői nyüzsögtek a raktárnál közel két napig. Nem véletlen: a gyanú szerint ugyanis az épületben droglabort működtettek.

A gyártelep bejárata Fotó: Markovics Gábor

A Csepel Művek területére bárki bemehet ellenőrzés nélkül, olyan, mint egy kis város a városban. Vannak a raktárak között lakóépületek is és kisbolt, kávézó is üzemel a régi gyártelepen. Ennek a telepnek a sarkában, a Duna közelségében van a labor helyszíne, ahol 7,5 tonnányi vegyi anyagot találtak egy hete.