Most jött: pokoli tűz tombol a Deák Ferenc utcánál, több oldalról, hat vízsugárral és két létrasugárral oltják a lángokat

Kigyulladt egy háromszintes raktárépület Makó belvárosában, a Deák Ferenc és Eötvös utca által határolt területen, a városi tűzoltóság közvetlen szomszédságában.

Kigyulladt egy háromszintes raktárépület Makó belvárosában Fotó: Huszár Márk / Heves Megyei Hírlap

A teljes terjedelmében égő épületet makói, hódmezővásárhelyi, szegedi, orosházi és mezőkovácsházi hivatásos tűzoltók a Csongrád-Csanád vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával, kívülről, több oldalról, hat vízsugárral és két létrasugárral oltják.

A rajok emellett védik a környező épületeket is - írja a katasztrófavédelem.