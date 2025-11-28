Most jött: pokoli tűz tombol a Deák Ferenc utcánál, több oldalról, hat vízsugárral és két létrasugárral oltják a lángokat

Kigyulladt egy háromszintes raktárépület Makó belvárosában, a Deák Ferenc és Eötvös utca által határolt területen, a városi tűzoltóság közvetlen szomszédságában.
A teljes terjedelmében égő épületet makói, hódmezővásárhelyi, szegedi, orosházi és mezőkovácsházi hivatásos tűzoltók a Csongrád-Csanád vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával, kívülről, több oldalról, hat vízsugárral és két létrasugárral oltják.
A rajok emellett védik a környező épületeket is - írja a katasztrófavédelem.
