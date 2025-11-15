A mélybe zuhant a fiatal influencer, belehalt sérüléseibe

Egy az Instagramon is népszerű táplálkozási tanácsadó és fiatal influencer tragikus mód meghalt, miután lezuhant egy épületről.

Egy épület tetejéről zuhant a mélybe a fiatal influencer Fotó: Freepik.com/Illusztráció

A mélybe zuhant egy fiatal influencer

A népszerű influencer, Diana Areas több, mint 200 ezer közösségi média követőt szerzett már. Testét november 13-án találták meg, testét vágások borították. A tűzoltóság jelentése szerint kórházba szállították közepesen súlyos állapotban.

Hírportálok beszámolója alapján a 39 éves nő ezután engedély nélkül elhagyta az egészségügyi központot, majd visszatért a lakóparkba. Holttestét Riod Janeiro északkeleti részén találták meg a Campos dos Goytacazesben található Unique Towers társasház közös helységében.

A Ferreira Machado kórház megerősítette, hogy Diana engedély nélkül hagyta el a kórházat. Holttestét 12 óra 30 perc körül találták meg a camposi Jogi Orvosi Intézetben - számol be róla a Mirror.

Diana közismert volt az egészséges életmódról, edzésről és kiegyensúlyozott táplálkozásról készített videóiról. Testépítő versenyeken is részt vett.