A mélybe zuhant a fiatal influencer, belehalt sérüléseibe

Egy az Instagramon is népszerű táplálkozási tanácsadó és fiatal influencer tragikus mód meghalt, miután lezuhant egy épületről.
A népszerű influencer, Diana Areas több, mint 200 ezer közösségi média követőt szerzett már. Testét november 13-án találták meg, testét vágások borították. A tűzoltóság jelentése szerint kórházba szállították közepesen súlyos állapotban.
Hírportálok beszámolója alapján a 39 éves nő ezután engedély nélkül elhagyta az egészségügyi központot, majd visszatért a lakóparkba. Holttestét Riod Janeiro északkeleti részén találták meg a Campos dos Goytacazesben található Unique Towers társasház közös helységében.
A Ferreira Machado kórház megerősítette, hogy Diana engedély nélkül hagyta el a kórházat. Holttestét 12 óra 30 perc körül találták meg a camposi Jogi Orvosi Intézetben - számol be róla a Mirror.
Diana közismert volt az egészséges életmódról, edzésről és kiegyensúlyozott táplálkozásról készített videóiról. Testépítő versenyeken is részt vett.
