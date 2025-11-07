Robbanások rázták meg a középiskolát - 55 ember sérült meg, közülük hárman súlyosan

Több robbanás rázta meg egy középiskola mecsetét az indonéz fővárosban, Jakartában, a pénteki ima alatt. A jelentések szerint legalább 55 ember megsérült, többségük diák.
Szemtanúk számoltak be arról, hogy, hogy két hangos robbanást hallottak dél körül, a mecseten belülről és kívülről egyaránt, éppen akkor, amikor a pénteki prédikáció elkezdődött a SMA 27 állami középiskola mecsetében, amely a tengerészet egyik létesítményének területén található Jakarta északi, Kelapa Gading nevű negyedében.
A diákok és más jelenlévők pánikba esve menekültek ki, miközben füst töltötte meg a mecsetet. A legtöbben az üvegszilánkoktól sérültek meg, valamin sokan égési sérüléseket szenvedtek el, kisebbtől a súlyosabb fokig. Húsz diák jelenleg is a közeli kórházakban fekszik égési sérülések miatt, közülük hárman súlyos állapotban vannak.
Jakarta rendőrfőkapitánya, Asep Edi Suheri közölte, hogy a robbanások okát egyelőre nem ismerik, de a mecset hangszórója közeléből eredtek. A helyszínre érkező tűzszerészek játékpuskákat és egy játékfegyvert találtak a mecset közelében. A rendőrség igyekezett eloszlatni a találgatásokat, miszerint terrortámadás történt, és azt közölték, hogy nyomozás indult az ügyben - írta az AP News.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.