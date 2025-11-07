Robbanások rázták meg a középiskolát - 55 ember sérült meg, közülük hárman súlyosan

Több robbanás rázta meg egy középiskola mecsetét az indonéz fővárosban, Jakartában, a pénteki ima alatt. A jelentések szerint legalább 55 ember megsérült, többségük diák.

A rendőrség jelenleg is vizsgálja a robbanások körülményeit. (Képünk illusztráció) Fotó: Freepik.com

Többen is égési sérüléseket szenvedtek a robbanás következtében

Szemtanúk számoltak be arról, hogy, hogy két hangos robbanást hallottak dél körül, a mecseten belülről és kívülről egyaránt, éppen akkor, amikor a pénteki prédikáció elkezdődött a SMA 27 állami középiskola mecsetében, amely a tengerészet egyik létesítményének területén található Jakarta északi, Kelapa Gading nevű negyedében.

A diákok és más jelenlévők pánikba esve menekültek ki, miközben füst töltötte meg a mecsetet. A legtöbben az üvegszilánkoktól sérültek meg, valamin sokan égési sérüléseket szenvedtek el, kisebbtől a súlyosabb fokig. Húsz diák jelenleg is a közeli kórházakban fekszik égési sérülések miatt, közülük hárman súlyos állapotban vannak.

Jakarta rendőrfőkapitánya, Asep Edi Suheri közölte, hogy a robbanások okát egyelőre nem ismerik, de a mecset hangszórója közeléből eredtek. A helyszínre érkező tűzszerészek játékpuskákat és egy játékfegyvert találtak a mecset közelében. A rendőrség igyekezett eloszlatni a találgatásokat, miszerint terrortámadás történt, és azt közölték, hogy nyomozás indult az ügyben - írta az AP News.