Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Rezső névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Robbanások rázták meg a középiskolát - 55 ember sérült meg, közülük hárman súlyosan

robbanás
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 07. 15:50
középiskolarendőrségsérült
Pánik tört ki egy középiskolában, amikor több robbanás rázta meg a mecsetet a pénteki ima alatt. A történtek során legalább 55-en megsérültek, főként diákok, a hatóságok jelenleg is vizsgálják az incidenst.

Több robbanás rázta meg egy középiskola mecsetét az indonéz fővárosban, Jakartában, a pénteki ima alatt. A jelentések szerint legalább 55 ember megsérült, többségük diák.

A rendőrség jelenleg is vizsgálja a robbanások körülményeit.
A rendőrség jelenleg is vizsgálja a robbanások körülményeit. (Képünk illusztráció) Fotó: Freepik.com

Többen is égési sérüléseket szenvedtek a robbanás következtében

Szemtanúk számoltak be arról, hogy, hogy két hangos robbanást hallottak dél körül, a mecseten belülről és kívülről egyaránt, éppen akkor, amikor a pénteki prédikáció elkezdődött a SMA 27 állami középiskola mecsetében, amely a tengerészet egyik létesítményének területén található Jakarta északi, Kelapa Gading nevű negyedében.

A diákok és más jelenlévők pánikba esve menekültek ki, miközben füst töltötte meg a mecsetet. A legtöbben az üvegszilánkoktól sérültek meg, valamin sokan égési sérüléseket szenvedtek el, kisebbtől a súlyosabb fokig. Húsz diák jelenleg is a közeli kórházakban fekszik égési sérülések miatt, közülük hárman súlyos állapotban vannak.

Jakarta rendőrfőkapitánya, Asep Edi Suheri közölte, hogy a robbanások okát egyelőre nem ismerik, de a mecset hangszórója közeléből eredtek. A helyszínre érkező tűzszerészek játékpuskákat és egy játékfegyvert találtak a mecset közelében. A rendőrség igyekezett eloszlatni a találgatásokat, miszerint terrortámadás történt, és azt közölték, hogy nyomozás indult az ügyben - írta az AP News.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu