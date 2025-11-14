Nyugdíj-kiegészítésSztárban Sztár All StarsTisza-AdóMegasztárByeAlex
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Aliz névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Borzalmas tragédia Törökszentmiklósnál: szörnyű balesetben vesztette életét a sofőr - Videó!

4-es főút
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 14. 15:26
karambolhalálos baleset
A tehergépkocsi ismeretlen okból tért át az ellenkező sávba. A balesetben az egyik sofőr életét vesztette.

Frontálisan ütközött két jármű szerda este a 4-es számú főúton, Törökszentmiklósnál; a balesetben egy ember életét vesztette - közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság csütörtök reggel az MTI-vel.

A halálos baleset a személygépjármű sofőrjének életét követelte
A halálos baleset a személygépjármű sofőrjének életét követelte / Fotó: Képünk illusztráció: unsplash.com

Halálos balesetben vesztette életét egy kamionsofőr

Szerda este kilenc óra után egy anarcsi férfi által vezetett tehergépkocsi Debrecen irányából Budapest felé közlekedve a 117-es kilométerszelvénynél összeütközött az eddig ismeretlen okból a bal oldali forgalmi sávban vele szemben közlekedő terepjáróval. A baleset következtében a terepjáró vezetője, egy 57 éves győri lakos a helyszínen meghalt - közölte a rendelkezésre álló adatok alapján a rendőrség. 

A baleset körülményeit vizsgálják

 - tették hozzá.

A Teol.hu azt közölte, a darabokra tört autóroncs miatt állt meg teljesen a forgalom a 4-es főúton Törökszentmiklós közelében. Fél frontálisan ütközött két jármű egymással, ahol az 57 éves sofőr valamilyen okból kifolyólag áttért a szembe sávba. Brutális volt a karambol, roncsok heverte mindenfelé, miután a terepjárót teljesen ledarálta a tehergépkocsi, mivel az anarcsi férfi már nem tudott időben fékezni. A kamion bal eleje is teljesen rommá tört, kitört a tengelye és a kereke is kiszakadt a helyéről. A kamion sofőrjét csak speciális eszközök segítségével sikerült a helyi tűzoltóknak kiszabadítania. A kocsi sofőrjének sajnálatos módon esélye sem volt túlélni a balesetet, azonnal szörnyethalt.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu