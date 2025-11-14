Borzalmas tragédia Törökszentmiklósnál: szörnyű balesetben vesztette életét a sofőr - Videó!

Frontálisan ütközött két jármű szerda este a 4-es számú főúton, Törökszentmiklósnál; a balesetben egy ember életét vesztette - közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság csütörtök reggel az MTI-vel.

A halálos baleset a személygépjármű sofőrjének életét követelte / Fotó: Képünk illusztráció: unsplash.com

Halálos balesetben vesztette életét egy kamionsofőr

Szerda este kilenc óra után egy anarcsi férfi által vezetett tehergépkocsi Debrecen irányából Budapest felé közlekedve a 117-es kilométerszelvénynél összeütközött az eddig ismeretlen okból a bal oldali forgalmi sávban vele szemben közlekedő terepjáróval. A baleset következtében a terepjáró vezetője, egy 57 éves győri lakos a helyszínen meghalt - közölte a rendelkezésre álló adatok alapján a rendőrség.

A baleset körülményeit vizsgálják

- tették hozzá.

A Teol.hu azt közölte, a darabokra tört autóroncs miatt állt meg teljesen a forgalom a 4-es főúton Törökszentmiklós közelében. Fél frontálisan ütközött két jármű egymással, ahol az 57 éves sofőr valamilyen okból kifolyólag áttért a szembe sávba. Brutális volt a karambol, roncsok heverte mindenfelé, miután a terepjárót teljesen ledarálta a tehergépkocsi, mivel az anarcsi férfi már nem tudott időben fékezni. A kamion bal eleje is teljesen rommá tört, kitört a tengelye és a kereke is kiszakadt a helyéről. A kamion sofőrjét csak speciális eszközök segítségével sikerült a helyi tűzoltóknak kiszabadítania. A kocsi sofőrjének sajnálatos módon esélye sem volt túlélni a balesetet, azonnal szörnyethalt.