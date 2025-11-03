Már harmadnapja keresik a 72 éves Csetényiné Németh Éva Ilonát, aki még péntek délután tűnt el a Bükk egyik erdős részén, Miskolc mellett. Az eltűnésekor a férjével indult túrázni, ám egy forrásnál megállva, rövid időre szem elől tévesztették egymást, és az asszonyt azóta nem találják. A keresésébe azóta a rendőrökön kívül becsatlakoztak különböző mentőcsapatok, kutyás egységek és civilek is, de eddig a hatalmas összefogás ellenére sem jártak sikerrel. Az eltűnt nő miatt rengetegen aggódnak.

Az eltűnt nő Csetényi Németh Éva Ilona. Még mindig nem került elő. Nagy erőkkel kutatnak utána Fotó: Facebook

Az eltűnt nő éppen a férjével túrázott

A 72 éves nő október 31-én, pénteken délután a Sanofi gyógyszergyár melletti Forrás-völgy környékén túrázott a férjével. A kirándulás közben megálltak egy forrásnál, ahol a férfi egy pillanatra szem elől tévesztette a feleségét. A férj az információink szerint egy órán át kereste az erdőben, majd azonnal értesítette a rendőrséget, akik még aznap este megkezdték a kutatást, egészen éjfélig.

A nő iránti keresés tehát péntek este kezdődött, és azóta is folyamatosan tart. A rendőrség mellett azóta a Neptun Búvár Klub és Mentőcsapat, valamint több civil önkéntes is segíti a munkát. Szombaton már mentőkutyákat, drónokat és helikoptert is bevetettek, vasárnap pedig ismét átfésülték a környéket, elsősorban a Csanyik-völgyben és a Sanofi gyár melletti erdős területeken.

Eddig a Bükk azon részét kutatták át, ahol feltételezhetően utoljára tartózkodott. Jelenleg megy az egyeztetés annak kapcsán, hogy mely területek lesznek a következők

– mondta a Borsnak Adrienn, az eltűnt hölgy menye.

– Addig önkéntes segítséggel keressük mi is, de folytatni fogják a kutatást - tette hozzá.

A keresést azonban nehezíti, hogy a Bükk ezen része rendkívül kiterjedt, sűrű erdővel borított terület, amely tele van szintkülönbségekkel és nehezen járható ösvényekkel. Valamint, hogy a több száz hektáros terület teljes átvizsgálása napokig is eltarthat.

Az eltűnt nőt a Csanyik-völgy környékén, a Sanofi fecskendőgyár közelében látták utoljára (a kép illusztráció) Fotó: Miskolczi Roland / Facebook/Északi-középhegység vándorai

A család nem adja fel a keresést

A családja a közösségi médiában is megosztotta Csetényiné Németh Éva Ilona eltűnését. Adrienn egy bejegyzésében háláját fejezte ki mindazoknak, akik a hétvége folyamán is segítettek a kutatásban, és arra kérte a környékbeli lakosságot, hogy járjanak nyitott szemmel a környéken.

Sajnos ma sem jártunk sikerrel. Holnap valamilyen formában, de folytatódik a keresés. Aki tud és szeretne segíteni, annak azt javasolnám, hogy az eltűnés helyszínétől távolabb eső erdős részeket is járja, mert nem lehet kizárni, hogy elhagyta azt a területet. Az is elképzelhető, hogy közútra ért, esetleg buszra szállt, így akár Miskolcon is lehet

– tette közzé. A keresés jelenleg is tart és a családtagok továbbra is bíznak abban, hogy minél hamarabb megtalálják az eltűnt asszonyt.