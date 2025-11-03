Már harmadnapja keresik a 72 éves Csetényiné Németh Éva Ilonát, aki még péntek délután tűnt el a Bükk egyik erdős részén, Miskolc mellett. Az eltűnésekor a férjével indult túrázni, ám egy forrásnál megállva, rövid időre szem elől tévesztették egymást, és az asszonyt azóta nem találják. A keresésébe azóta a rendőrökön kívül becsatlakoztak különböző mentőcsapatok, kutyás egységek és civilek is, de eddig a hatalmas összefogás ellenére sem jártak sikerrel. Az eltűnt nő miatt rengetegen aggódnak.
A 72 éves nő október 31-én, pénteken délután a Sanofi gyógyszergyár melletti Forrás-völgy környékén túrázott a férjével. A kirándulás közben megálltak egy forrásnál, ahol a férfi egy pillanatra szem elől tévesztette a feleségét. A férj az információink szerint egy órán át kereste az erdőben, majd azonnal értesítette a rendőrséget, akik még aznap este megkezdték a kutatást, egészen éjfélig.
A nő iránti keresés tehát péntek este kezdődött, és azóta is folyamatosan tart. A rendőrség mellett azóta a Neptun Búvár Klub és Mentőcsapat, valamint több civil önkéntes is segíti a munkát. Szombaton már mentőkutyákat, drónokat és helikoptert is bevetettek, vasárnap pedig ismét átfésülték a környéket, elsősorban a Csanyik-völgyben és a Sanofi gyár melletti erdős területeken.
Eddig a Bükk azon részét kutatták át, ahol feltételezhetően utoljára tartózkodott. Jelenleg megy az egyeztetés annak kapcsán, hogy mely területek lesznek a következők
– mondta a Borsnak Adrienn, az eltűnt hölgy menye.
– Addig önkéntes segítséggel keressük mi is, de folytatni fogják a kutatást - tette hozzá.
A keresést azonban nehezíti, hogy a Bükk ezen része rendkívül kiterjedt, sűrű erdővel borított terület, amely tele van szintkülönbségekkel és nehezen járható ösvényekkel. Valamint, hogy a több száz hektáros terület teljes átvizsgálása napokig is eltarthat.
A családja a közösségi médiában is megosztotta Csetényiné Németh Éva Ilona eltűnését. Adrienn egy bejegyzésében háláját fejezte ki mindazoknak, akik a hétvége folyamán is segítettek a kutatásban, és arra kérte a környékbeli lakosságot, hogy járjanak nyitott szemmel a környéken.
Sajnos ma sem jártunk sikerrel. Holnap valamilyen formában, de folytatódik a keresés. Aki tud és szeretne segíteni, annak azt javasolnám, hogy az eltűnés helyszínétől távolabb eső erdős részeket is járja, mert nem lehet kizárni, hogy elhagyta azt a területet. Az is elképzelhető, hogy közútra ért, esetleg buszra szállt, így akár Miskolcon is lehet
– tette közzé. A keresés jelenleg is tart és a családtagok továbbra is bíznak abban, hogy minél hamarabb megtalálják az eltűnt asszonyt.
A Miskolci Rendőrkapitányság a rendőrség hivatalos oldalán is közzétette az eltűnt asszony fényképét, és azt kérik, hogy aki látta, vagy bármilyen információval rendelkezik róla, azonnal hívja a 112-es segélyhívót.
Személyleírása alapján Csetényiné Németh Éva Ilona 164 centiméter magas, vékony testalkatú, eltűnésekor fekete túraruhát viselt.
A nő demenciában szenved, ezért térben és időben nehezen tájékozódik, ugyanakkor fizikailag jó állapotban van, mivel férjével gyakorlott túrázók. A gond azonban az, hogy sem telefon, sem víz, sem élelem nem volt nála, amikor eltűnt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.