Dráma Komáromban: idős, demens nőnek veszett nyoma, de volt egy szerencséje

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 13. 09:35
A szomszédja tett bejelentést, hogy aggódik az idős nő miatt. Az eltűnt idős nőt végül egy az egyik rendőrőrs parancsnoka találta meg.
Az eltűnt idős nőt szolgálati helyére tartva találta meg az egyik százados, aki azonnal beültette magához az autóba, majd értesítette a mentőket.

A százados szolgálati helyére visszatartva talált rá az eltűnt idős nőre / Fotó: Police.hu

Az eltűnt idős nő otthonától nagyon messze vándorolt

Október 6-án késő délután egy komáromi tett bejelentést, miszerint 72 éves, idős szomszédja miatt aggódik, akit utoljára délben láttak Komáromban, a Monostori Erőd környékén sétálni, azóta nem tért haza. A bejelentő elmondta, hogy az eltűnt asszony egyedül él és demens, ráadásul nincs telefonja. A komáromi rendőrök azonnal megkezdték a keresést személyleírás és ruházat alapján. 

Pogrányi Zsolt r. százados, az Ács-Bábolnai Rendőrőrs parancsnoka –szolgálati helyére tartva – gépkocsijával az Ács és Nagyigmánd közötti, sötét, erdős útszakaszon közlekedett, amikor észrevette az út szélén sétáló eltűnt hölgyet. Kimerült volt, fájlalta a lábát, és nem tudta megmondani, hol van, illetve hogyan került otthonától mintegy húsz kilométerre. A százados azonnal a saját autójába ültette melegedni, majd értesítette a mentősöket, akik további vizsgálatokra kórházba szállították. - írta a Police.hu.

 

