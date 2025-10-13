Dráma Komáromban: idős, demens nőnek veszett nyoma, de volt egy szerencséje

Az eltűnt idős nőt szolgálati helyére tartva találta meg az egyik százados, aki azonnal beültette magához az autóba, majd értesítette a mentőket.

A százados szolgálati helyére visszatartva talált rá az eltűnt idős nőre / Fotó: Police.hu

Az eltűnt idős nő otthonától nagyon messze vándorolt

Október 6-án késő délután egy komáromi nő tett bejelentést, miszerint 72 éves, idős szomszédja miatt aggódik, akit utoljára délben láttak Komáromban, a Monostori Erőd környékén sétálni, azóta nem tért haza. A bejelentő elmondta, hogy az eltűnt asszony egyedül él és demens, ráadásul nincs telefonja. A komáromi rendőrök azonnal megkezdték a keresést személyleírás és ruházat alapján.

Pogrányi Zsolt r. százados, az Ács-Bábolnai Rendőrőrs parancsnoka –szolgálati helyére tartva – gépkocsijával az Ács és Nagyigmánd közötti, sötét, erdős útszakaszon közlekedett, amikor észrevette az út szélén sétáló eltűnt hölgyet. Kimerült volt, fájlalta a lábát, és nem tudta megmondani, hol van, illetve hogyan került otthonától mintegy húsz kilométerre. A százados azonnal a saját autójába ültette melegedni, majd értesítette a mentősöket, akik további vizsgálatokra kórházba szállították. - írta a Police.hu.