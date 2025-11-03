Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Most kaptuk a hírt: megtalálták az eltűnt, mátraszőlősi asszonyt

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 03. 13:12
Úgy tudni, az eltűnt hölgy a kutatási területtől több településnyire került elő. A hírek szerint kórházba szállították megfigyelésre.
A Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat a Facebook-oldalán számolt be arról, ahogy a napokban személykereséshez kérte a segítségüket a Pásztói Rendőrkapitányság. A rendőrség egy hölgy eltűnésével kapcsolatban Mátraszőlős bel-és külterületén hajtott végre kutatási feladatokat a polgárőrök, vadásztársaság, erdészet, civil szervezetek és személyek bevonásával. 

Megtalálták az eltűnt, idős hölgyet / Fotó: Gé/MW

Most érkezett a hír: megtalálták az eltűnt, idős hölgyet

A rendelkezésre álló információk, adatok, kamerafelvételek és a személykövető kutyák iránymutatása alapján drónnal átvizsgálható területek berepülése és átkutatása volt a feladatunk a rendőrség koordinációja mellett. Késő délutáni órákig maradtunk a területen és a beérkező információk alapján amennyiben szükséges ma újra bekapcsolódunk a keresésbe

- írták a bejegyzésben, ahol egy frissítésben nemrég már azt a jó hírt közölték, a kutatási területtől több településnyire sikerült rátalálni a hölgyre, aki szerencsére életben volt.

Egy hazai lap megkeresésére Buda Attila, a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője elmondta, hogy épségben találták meg az eltűntként keresett, 68 éves mátraszőlősi nőt, akit megfigyelésre kórházba vittek a mentők.

 

