Eltűnt a 17 éves Alexandra – egész Kecskemét őt keresi

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 03. 09:45
Még a rendőrök sem találják a fiatal lányt.
Eltűnt a 17 éves K. Alexandra, a rendőrség most a lakosság segítségét kéri a felkutatásában.

Eltűnt a 17 éves K. Alexandra
Eltűnt  a 17 éves K. Alexandra Kecskeméten / Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

Alexandra 2025. november 2-án tűnt el, azóta nem adott életjelet magáról, és hollétéről semmit sem tudni. A Bajai Rendőrkapitányság körözést adott ki K. Alexandra eltűnése ügyében. A hatóságok arra kérik a lakosságot, ha valaki látta a lányt, vagy információval rendelkezik a hollétéről, hívja fel a rendőrkapitányságot.

Segíts megtalálni az eltűnt fiatalt!

K. Alexandra 2008. augusztus 4-én született Kecskeméten. Magyar állampolgár, sötétbarna haja és szeme van. Alexandra fényképe ide kattintva tekinthető meg. 

Aki bármilyen információval rendelkezik, hívja a:

  •  +36 (79) 540-100-as telefonszámot, 
  • vagy tegyen bejelentést a 112-es segélyhívó számon.

 

