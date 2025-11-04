Kutyájával együtt veszett nyoma a kamaszlánynak: "Bianka, kérlek, ne félj hazamenni!"

Napok óta hiába keresik a rendőrök a 14 éves Barna Biankát, aki még október 31-én tűnt el a baranyai Bár községből. Az eltűnt lány aznap reggel a táskájával és hűséges kutyájával, Mázlival indult el otthonról Pécs irányába, ám azóta sem adott életjelet magáról. A családja is nagy erőkkel keresi.

Az eltűnt lány a kutyájával együtt a fotón Fotó: Facebook / E.Sz.K Hungary

A Mohácsi Rendőrkapitányság körözést adott ki az ügyben, és a lakosság segítségét kérik a lány felkutatásához. Bianka utolsó ismert tartózkodási helye egy mohácsi buszmegálló volt, ahonnan a 8:23-as járattal Pécs felé indult. Azóta senki sem látta őt, és telefonon sem sikerült elérni.

„Bianka, kérlek, ne félj hazamenni”

A Borsnak nyilatkozott az eltűnt lány édesanyja, Ágnes, aki kétségbeesetten próbálja felkutatni a gyermekét.

A lányom az apjánál él, Bárban. Csütörtökön valamin összekaptak. Az apja pénteken elment otthonról, mire hazaért, Bianka eltűnt. A ház kamerája rögzítette, hogy 7 óra 56 perckor elhagyta a házat táskájával a hátán, illetve két másik táskával a vállán, kezében egy szatyorral és a kutyájával. Tudomásunk szerint felszállt a 8:23-as buszra, ami Pécs felé tartott. Sajnos több információnk nincs

– erősítette meg a laptársunk kapcsán már köztudott információkat az édesanya. Ágnes szerint lánya az elmúlt időszakban nehéz időszakon ment keresztül, és rossz társaságba keveredett, ami nagy hatással volt rá.

Az utóbbi időben nagyon rossz társaságba keveredett. Kollégiumba került, hogy elkerülje az intézetet, de börtönnek érezte. Mindent elkövetett, hogy ne kelljen ott lennie. Barátai nincsenek, csak a telefonjába menekült. Azoknál, akikkel korábban kapcsolatban volt, a rendőrök már jártak

– tette hozzá az édesanya, aki arról is beszélt, hogy Biankával már hónapok óta feszült volt a viszonyuk.

– Amikor szeptemberben bekerült a kollégiumba, akkor ráírtam, de letiltott. Azóta nem beszéltünk. Nagyon lázadó lett – mondta el Ágnes.

Jelenleg zajlik a lány iránti keresés. A rendőrség napok óta kiadta már a körözését Fotó: police.hu (illusztráció)

A mohácsi lány édesanyja a Facebookon is segítséget kért, posztját többen is megosztották. A poszt az Eltűnt Személyek Keresése csoportban fellelhető.

Sajnos nem tudjuk, hogy a buszra való felszállás után hol szállt le. A kutyáján kívül néhány váltóruhát és cipőt, iskolai holmikat vitt magával. Kérem, aki bármit tud, értesítsen engem vagy a hatóságokat

– tette közzé az édesanyja, aki a további fejlemények kapcsán a megkeresésünkre azt válaszolta, hogy Biankáról azóta sem érkezett semmilyen hiteles információ.