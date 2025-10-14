Nagy erőkkel keresik: orvosi segítségre szorul, eltűnt Balázs

Eltűnt a 33 éves M. Balázs. A hatóságok aggódnak érte, mivel a férfi orvosi segítségre szorulhat.

Eltűnt az orvosi segítségre szoruló Balázs, a rendőrök jelenleg is keresik

Fotó: Gé

Balázst legutóbb 2025. október 14-én reggel látták, amint elhagyott egy Budapesti, VII. kerületi egészségügyi intézményt. Azóta nem adott életjelet magáról, tartózkodási helyéről semmilyen információ nem áll rendelkezésre.

A férfi körülbelül 175 centiméter magas, barna hajú, szakállas. Eltűnésekor kék pólót és sötét melegítőnadrágot viselt. Képét ide kattintva lehet megtekinteni, amíg elő nem kerül.

Segíts megtalálni az eltűnt férfit!

A rendőrség a 01070-157/312/2025. körözési számon folytat eljárást az ügyben, és teljes erővel keresi M. Balázst.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság VII. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki a férfi tartózkodási helyéről bármilyen információval rendelkezik, tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető Telefontanú zöldszámán, a 06-80-555-111-en, vagy a 112-es díjmentes segélyhívó számon.