Aggasztó hírek érkeztek Esztergomból: senki sem tudja, hol lehet a tini Mária

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 14. 09:55
A hatóságok nagy erőkkel keresik a fiatalt.
Eltűnt a 17 éves Mária, az Esztergomi Rendőrkapitányság most a lakosság segítségét kéri a fiatal lány felkutatásához.

Eltűnt a gyermekotthonban tartózkodó Gy. Mária
Gy. Mária 2025. július 31-én engedéllyel távozott az esztergomi gyermekotthonból, azonban azóta nem tért vissza, és a tartózkodási helye azóta is ismeretlen.

A lány körülbelül 155–160 cm magas, átlagos testalkatú. Haja fekete, hullámos, hosszú. Arca szögletes, szeme sötétbarna. A fotóját (amíg elő nem kerül) ide kattintva lehet megtekinteni. 

Segíts megtalálni az eltűnt lányt!

Az Esztergomi Rendőrkapitányság a 11060-157/113/2025. körözési számon folytat eljárást. Kérik, hogy aki az eltűnt lány tartózkodási helyével kapcsolatban bármilyen információval rendelkezik, jelezze azt a hatóságok felé. Bejelentés tehető a 06/34-517-777-es telefonszámon, névtelenség megőrzése mellett az ingyenesen hívható 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámon, valamint a 112-es segélyhívó telefonszámon.

 

