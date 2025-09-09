"Nagyon szeretünk, kisfiam!" - megható üzenetet küldött kétévesének Vasvári Vivien

Vasvári Vivien számára köztudottan minden a család. Gyermekeit mindennél előbbre helyezi és egytől egyig imádja őket. Már babavárójuk is épp ezért mindig nagy bulit követelt, így nem csoda, a születésnapjukon mindennél nagyobb ünnepséget rendeznek minden évben. Nem volt ez máshogy most sem, miután a sztármaminak Bodnár Zsigmonddal közös elsőszülöttje, Colin kétéves lett.

Kétéves lett Vasvári Vivien kisfia, Colin / Fotó: Vasvári Vivien

Pénteken volt 2 ève, hogy megszülettél! Azóta minden nap mosollyal ajándékozol meg minket, vidámságoddal bearanyozod a napjainkat, és felejthetetlen pillanatokat élünk át veled. Kívánom, hogy mindig megőrizd ezt a vagányságot, és soha ne veszítsd el a különleges egyéniségedet, aki vagy. Nagyon szeretünk, kisfiam!

- osztotta meg gondolatait legújabb Instagram-posztjában, melyhez pár fotót is feltöltött a szülinaposról és a szülinapi buliról is.

A képek kavalkádjából pedig kiderül, a kis Colin partijának a témája a népszerű baby shark volt. A mesefiguraként megformált, színes kis cápák ugyanis a lufik között, az asztaldíszeken és a többemeletes torta szintjein is feltűntek. Nem csoda tehát, hogy a totyogós jól láthatóan jól érezte magát a többi gyerek és testvérei társaságában: