Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
25°C Székesfehérvár

Ádám névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Nagyon szeretünk, kisfiam!" - megható üzenetet küldött kétévesének Vasvári Vivien

Vasvári Vivien
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 09. 13:29
Colinszületésnap
Bodnár Zsigmonddal közös elsőszülöttje kétéves lett.
B. V.
A szerző cikkei

Vasvári Vivien számára köztudottan minden a család. Gyermekeit mindennél előbbre helyezi és egytől egyig imádja őket. Már babavárójuk is épp ezért mindig nagy bulit követelt, így nem csoda, a születésnapjukon mindennél nagyobb ünnepséget rendeznek minden évben. Nem volt ez máshogy most sem, miután a sztármaminak Bodnár Zsigmonddal közös elsőszülöttje, Colin kétéves lett.

Kétéves lett Vasvári Vivien kisfia, Colin / Fotó: Vasvári Vivien

Pénteken volt 2 ève, hogy megszülettél! Azóta minden nap mosollyal ajándékozol meg minket, vidámságoddal bearanyozod a napjainkat, és felejthetetlen pillanatokat élünk át veled. Kívánom, hogy mindig megőrizd ezt a vagányságot, és soha ne veszítsd el a különleges egyéniségedet, aki vagy. Nagyon szeretünk, kisfiam!

- osztotta meg gondolatait legújabb Instagram-posztjában, melyhez pár fotót is feltöltött a szülinaposról és a szülinapi buliról is. 

A képek kavalkádjából pedig kiderül, a kis Colin partijának a témája a népszerű baby shark volt. A mesefiguraként megformált, színes kis cápák ugyanis a lufik között, az asztaldíszeken és a többemeletes torta szintjein is feltűntek. Nem csoda tehát, hogy a totyogós jól láthatóan jól érezte magát a többi gyerek és testvérei társaságában:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu