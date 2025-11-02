Eladta 3 hetes kisbabáját egy anya – elképesztő, mit vett a pénzből

Felfoghatatlan történet látott napvilágot Romániából, ahol egy 18 éves, párja által prostitúcióra kényszerített nő hárommillió forinttért eladta csecsemőjét. A helyi hatóságok szerint a vevő euróban fizette ki a forintnak megfelelő milliós tételt, miután ő, a tini egy korábbi kuncsaftjaként úgy vélte, ő lehet a kislány biológiai apja. A történtekre még augusztusban került sor, azóta a 18 éves fiatal nő és 21 éves párja állandó szökésben van, most elfogató parancsot adtak ki ellenük.
A kislány mindössze három hetes volt, amikor a 47 éves vevőhöz került, aki ellen a rendőrök most gyerekkereskedelem miatt emeltek vádat. Elfogása után kiemelte, azért vette meg a csöppséget 7 ezer euróért, mert biztos volt benne, hogy ő a gyermek biológiai apja. Erről pedig a középkorú férfi saját apja is nyilatkozott, miután fiánál megjelentek a kommandósok:
Fiam kétségbeesésében, hogy semmi rossz ne történjen a gyerekkel a zsebébe nyúlt és odaadta a pénzt. Ő volt a legboldogabb ember a világon amikor megtudta, hogy a kisbaba az ő gyermeke
- közölte a férfi, akit sokkoltak a történtek.
Az újszülött anyja és társa autót vett a pénzből, amivel azóta is szökésben vannak. A kislány jelenleg a román gyermekvédelmi szolgálatnál van, ahonnan nemsokára állami gondozásba kerül.
