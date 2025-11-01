Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Hajtóvadászatot indított a rendőrség: fényes nappal erőszakoltak meg egy tinédzsert a parkban

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 01. 16:50
Egy tinédzser lányt fényes nappal erőszakoltak meg egy parkban – a rendőrök hajtóvadászat indítottak a támadó után.
Az áldozat, akinek kilétét jogi okokból nem lehet nyilvánosságra hozni, október 21-én késő délután sétált át a sussexi Haywards Heath városában található Clair Parkon.

sziréna, rendőrség
A férfi, – aki fekete vagy kevert etnikai háttérrel rendelkezőként írtak el, – fekete kapucnis felsőben volt, szürke cipzárral, valamint fekete cargo zsebes melegítőnadrágot viselt.

Karrie Bohanna főfelügyelő nyomozó így nyilatkozott a megrázó esetről:

Ez egy rendkívül megrázó eset volt, az áldozat jelenleg is támogatást kap a rendőreinktől. Több nyomvonalon is vizsgálódunk, és a bejelentés óta a rendőrök fokozott járőrözést folytatnak a környéken. Arra kérünk minden tanút, illetve bárkit, aki az adott időben a környéken tartózkodott és esetleg gyanús dolgot látott, hogy jelentkezzen.

A főfelügyelő arra is kitért, hogy ez vonatkozik azokra is, akik az adott időszakban a környéken készült térfigyelő kamerás, kapucsengő-, fedélzeti kamera- vagy mobiltelefonos felvételekkel rendelkeznek, de ezeket még nem osztották meg a hatóságokkal.

Az áldozat elmondása szerint még világos volt, amikor az eset történt – ez olyan időpont, amikor sokan lehettek a környéken, ezért nyomatékosan kérünk mindenkit, aki bármilyen információval rendelkezik, hogy jelentkezzen

– tette hozzá Bohanna  a The Sun szerint. 

