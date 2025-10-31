Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Farkas névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Mi történt? Leállt a vasúti forgalom az országban

vasúttársaság
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 31. 18:25
BombariadóSzerbia
A hírek szerint bombariadó történt. A hírek szerint névtelen bejelentés érkezett telefonon arról, hogy robbanószerkezetet helyeztek el az összes vonaton és sínen.
Bors
A szerző cikkei

Bombariadó miatt leállt a vasúti közlekedés Szerbiában - közölte a szerbiai vasúttársaság, a Srbijavoz pénteken.

Bombariadó miatt leállt a vasúti közlekedés Szerbiában / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Leállt a vasúti forgalom Szeriában 

A közlemény szerint névtelen bejelentés érkezett telefonon arról, hogy robbanószerkezetet helyeztek el az összes vonaton és sínen, ezért az utasok és a személyzet biztonsága érdekében egyelőre kénytelenek voltak leállítani a közlekedést az összes vasútvonalon.

A Srbijavoz mindent megtesz azért, hogy a belügyminisztériummal együttműködve megoldja a helyzetet

 - olvasható a közleményben.

Március 14-én is bombariadó miatt állt le a távolsági vasúti közlekedés az országban - írja az MTI.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu