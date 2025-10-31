Mi történt? Leállt a vasúti forgalom az országban

Bombariadó miatt leállt a vasúti közlekedés Szerbiában - közölte a szerbiai vasúttársaság, a Srbijavoz pénteken.

Bombariadó miatt leállt a vasúti közlekedés Szerbiában / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Leállt a vasúti forgalom Szeriában

A közlemény szerint névtelen bejelentés érkezett telefonon arról, hogy robbanószerkezetet helyeztek el az összes vonaton és sínen, ezért az utasok és a személyzet biztonsága érdekében egyelőre kénytelenek voltak leállítani a közlekedést az összes vasútvonalon.

A Srbijavoz mindent megtesz azért, hogy a belügyminisztériummal együttműködve megoldja a helyzetet

- olvasható a közleményben.

Március 14-én is bombariadó miatt állt le a távolsági vasúti közlekedés az országban - írja az MTI.