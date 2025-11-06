Kabai halálos baleset: a vétlen sofőr huny el

Mint arról korábban beszámoltunk, halálos autóbaleset történt Hajdú-Bihar vármegyében november 5-én szerdán. Az áldozat a vétlen sofőr volt, egy 40 év körüli férfi, akinek a furgonjának egy 19 éves fiatal csapódott neki személyautójával, miután váratlanul, Kaba felé haladva áttért a szembesávba. Az ütközés hatalmas erejétől a furgon a bal oldalára borult a négyes főúton. Ekkor szorult alá a 40 éves férfi, aki sajnos szörnyethalt a balesetben. A 19 éves férfit ugyan súlyos, de stabil állapotban kórházba szállították.
A helyszínre a karambolt követően a tűzoltókon túl három mentőt riasztottak. A kiérkező egységek a felborult furgont a tetejére állították és közben feszítővágóval kiszabadították a totálkárossá vált személyautóból a 19 éves súlyosan megsérült sofőrt is. Őt ezt követően kórházba szállították. Erről Ménes Dávid az Országos Mentőszolgálat kommunikációs munkatársa számolt be:
Fej- , mellkas-, illetve végtagsérüléseket szenvedett, ezért fájdalomcsillapítás és teljes teströgzítést követően súlyos, de stabil állapotban azonnal baleseti centrumba szállítottuk.
Azt, hogy a fiatal férfi miért váltott hirtelen sávot, nem tudni.
