Az F1 viszi a pálmát: Ezek voltak a nyár legnézettebb filmjei Magyarországon

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 05. 13:40
Ezeket a filmeket imádtuk idén nyáron. Az F1 viszi a prímet, de a Csupasz pisztoly is dobogós helyen végzett.

A Magyar Filmadatbázis ezúttal a magyar nézők kedvenc nyári filmjeit rangsorolja. Ez alapján az F1 – A film vezeti a TOP 10-es listát. Második helyen az Így neveld a sárkányodat áll, mindkettő hatalmas bevétellel. Dobogós a Rosszfiúk 2., negyedik a Csupasz pisztoly, amit a Fegyverek követ. A listában a szuperprodukciók és a brandek dominálnak. A magyar közönség elsősorban a nagy költségvetésű, ismert márkákat, sztárokat választja. A kedvencek között csak három eredeti film található, a legtöbb folytatás, franchise vagy reboot. Az animációs filmek kiemelkedően népszerűek. Ez egyértelműen jelzi, hogy a családok és a gyerekek kulcsfontosságú moziba járó közönség Magyarországon.

Az F1 - A film Brad Pitt főszereplésével tarolt a magyar mozikban (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Az F1 - A film a nyár legnézettebb mozija  

A mafab.hu népszerű közönségfilmekből összeállított listájára legalább 65%-os nézői értékeléssel és minimum 100 millió forintos bevétellel lehetett felkerülni. Az eredménynél a filmes szakemberek súlyozták a nézői értékeléseket, a szavazatszámot és a film bevételét. Ez alapján az idei nyár kedvence 81%-os értékeléssel és 911 millió forint bevétellel az F1 – A film volt, melyben Sonny (Brad Pitt) egy hatalmas karambol során megsérült és kiégett. Ma iszik és szerencsejátékozik. Egy F1 csapat főnöke, Ruben (Javier Bardem) mégis megkéri, térjen vissza a nagy versenyhez. Sonnynak rá kell jönnie, hogy a csapaton belül kell keresnie a fő ellenfelét. 

85%-os értékeléssel és 611 millió forint bevétellel második helyen az Így neveld a sárkányodat áll. A Dreamworks 2010-ben bemutatott azonos című animációjának élőszereplős remake-jében a vikingek vezére, Pléhpofa (Gerard Butler) fia, Hablaty (Mason Thames) összebarátkozik a rettegett Fogatlannal. Szokatlan szövetségük nyomán fény derül a sárkányok igazi természetére. 

Gerard Butler sárkányos remake-je dobogós helyen végzett a legnézettebb filmek listáján (Fotó: PA)

Dobogós a Rosszfiúk 2., mely 88%-os értékelést kapott és 338 milliót hozott. A DreamWorks Animation vígjátékának új, akciódús fejezetében a megváltozott Rosszfiúk (nagyon-nagyon) igyekeznek, hogy jók legyenek, de ehelyett azon kapják magukat, hogy bele lettek rángatva egy nagyszabású, világkörüli rablássorozatba, melynek mesteri irányítói egy új bűnbanda, akikre senki sem számított: a Rosszcsajok. 

A negyedik legkedveltebb film Pamela Anderson és Liam Neeson főszereplésével a Csupasz pisztoly volt 73%-os értékeléssel és 282 millió forint bevétellel. Csak egy ember van, aki képes vezetni a Nagyon Különleges Ügyosztályt és megmenteni a világot: ifjabb Frank Drebin! A poénokat meg fogja keresni, meg fogja találni, és meg fogja élni. Az ötödik a TOP 10-es listán 74%-os tetszési indexszel és 135 millió forint bevétellel a Fegyverek című horror, melyben egy éjjel egy osztály minden tanulója ugyanabban a pillanatban örökre eltűnik. 

Pamela Anderson és Liam Neeson párosától izzott a vászon (Fotó: ZUMAPRESS.com)

73%-ot kapott a nézőktől és 147 forint bevételt hozott a hatodik helyen álló Balerina Ana de Armas és Keanu Reeves főszereplésével. A John Wick: 3. felvonásában Eva Macarro megkezdi bérgyilkosi kiképzését a Ruska Roma kötelékében. A hetedik a Már megint nem férek a bőrödbe című családi vígjáték 79%-os értékeléssel és 116 millió forinttal. A 2003-as első rész Tess és Anna "identitásválsága" után folytatódik. A nyolcadik 69%-kal és 282 millió forint bevétellel A Fantasztikus 4-es – Első Lépések a Marveltől. A film egy retrofuturisztikus 1960-as években játszódik, a multiverzum egy másik szegletében.

A Balerina is felfért a top 10-es listára (Fotó: Courtesy of Lionsgate)

Kilencedik lett 75%-os értékeléssel és 123 millió forint bevétellel a Disney és a Pixar új animációja, az Elio, melyben a fiút véletlenül felszippantja egy bolygóközi szervezet. Végül egy másik intergalaktikus animáció, A hupikék törpikék zárja a TOP 10-es listát, melyben a törpök rájönnek, hogy az a küldetésük, hogy megmentsék az univerzumot. 

A listából kimaradt a Senki 2, mert bár jó értékelést kapott, de nem érte el a 100 millió forintos küszöböt. A Superman ugyan sokat hozott a konyhára, de vegyes volt a fogadtatása, csakúgy, mint a Jurassic World: Újjászületésnek. 

 

