Mindent elleptek a rendőrök: holtan találtak egy 18 éves lányt a belvárosban

Mindent elleptek a rendőrök és a mentők Liverpool belvárosában, miután holtan találtak egy 18 éves nőt. A fiatal egy diákszálláshoz közeli lakásában feküdt holtan, halálát a hatóságok nem kezelik gyanús esetként, az ügyet a halottkém hivatalához továbbították. Az elhunyt hozzátartozóit értesítették.

Holtan találtak egy 18 évest a belvárosban. Fotó: Bakusova / shutterstock

Holtan találtak egy 18 évest a belvárosban

A tragikus esetet a Merseyside-i rendőrség közölte. Közleményükben azt írták, hogy a holttestre november 5-én, szerdán délután 4:55-kor találtak rá, miután a mentőszolgálat értesítette őket. A 18 éves lakásához négy rendőrségi járműt riasztottak ezt követően.

A hatóságok vizsgálják az eset körülményeit

- írja a Mirror.