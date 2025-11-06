Mindent elleptek a rendőrök: holtan találtak egy 18 éves lányt a belvárosban

Mindent elleptek a rendőrök és a mentők Liverpool belvárosában, miután holtan találtak egy 18 éves nőt. A fiatal egy diákszálláshoz közeli lakásában feküdt holtan, halálát a hatóságok nem kezelik gyanús esetként, az ügyet a halottkém hivatalához továbbították. Az elhunyt hozzátartozóit értesítették.
A tragikus esetet a Merseyside-i rendőrség közölte. Közleményükben azt írták, hogy a holttestre november 5-én, szerdán délután 4:55-kor találtak rá, miután a mentőszolgálat értesítette őket. A 18 éves lakásához négy rendőrségi járműt riasztottak ezt követően.
A hatóságok vizsgálják az eset körülményeit
- írja a Mirror.
