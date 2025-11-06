Szentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Mindent elleptek a rendőrök: holtan találtak egy 18 éves lányt a belvárosban

2025. november 06.
A fiatal halálesetét jelenleg halottkém vizsgálja.
Mindent elleptek a rendőrök és a mentők Liverpool belvárosában, miután holtan találtak egy 18 éves nőt. A fiatal egy diákszálláshoz közeli lakásában feküdt holtan, halálát a hatóságok nem kezelik gyanús esetként, az ügyet a halottkém hivatalához továbbították. Az elhunyt hozzátartozóit értesítették. 

Holtan találtak egy 18 évest a belvárosban. Fotó: Bakusova / shutterstock

A tragikus esetet a Merseyside-i rendőrség közölte. Közleményükben azt írták, hogy a holttestre november 5-én, szerdán délután 4:55-kor találtak rá, miután a mentőszolgálat értesítette őket. A 18 éves lakásához négy rendőrségi járműt riasztottak ezt követően. 

 A hatóságok vizsgálják az eset körülményeit

 - írja a Mirror.

 

