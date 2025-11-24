Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Most jött: menet közben dőlt rá a fa egy autóra az 1-esen, láncfűrésszel dolgoznak a tűzoltók

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 24. 08:31
tűzoltókfa
Szerencsére minden utas ki tudott szállni az autóból, amire rádőlt egy fa.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság írja, hogy rádőlt egy gépkocsira egy fa az 1-es főút 51-es kilométerszelvényénél, Tatabánya térségében, a tarjáni elágazás közelében. A megosztott információk szerint menet közben érte a baleset a járművet, amelyből ki tudtak szállni az utasok. Az is kiderült, hogy a tatabányai hivatásos tűzoltók motoros láncfűrész segítségével távolítják el a veszélyt okozó fát.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
