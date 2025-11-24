Most jött: menet közben dőlt rá a fa egy autóra az 1-esen, láncfűrésszel dolgoznak a tűzoltók

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság írja, hogy rádőlt egy gépkocsira egy fa az 1-es főút 51-es kilométerszelvényénél, Tatabánya térségében, a tarjáni elágazás közelében. A megosztott információk szerint menet közben érte a baleset a járművet, amelyből ki tudtak szállni az utasok. Az is kiderült, hogy a tatabányai hivatásos tűzoltók motoros láncfűrész segítségével távolítják el a veszélyt okozó fát.