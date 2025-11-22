Halálos baleset Esztáron: fának csapódva halt meg Szabolcs és Béci - egy egész település gyászolja a két fiatalt

Mécsesek és gyertyák pislákolnak az út szélén, a házak előtt, a nyugodt, csendes Hajdú-Bihar vármegyei településen, Esztáron. Szerda (november 20.) éjjel tragédia rázta meg a falut: két fiatal hazafelé menet letért az útról a kocsival, majd egy fának csapódtak. Az autóban ülő B. Béci és M. Szabolcs szinte azonnal meghaltak. A halálos baleset Esztár lakóházai között történt, a helyieket nagyon megrázta a sokkoló tragédia. Az egyik férfi helybeli volt, alig pár száz méterre lakott a baleset helyszínétől.

A halálos baleset Esztár lakóházai között történt, Béci és Szabolcs életét már nem lehetett megmenteni / Fotó: haon.hu/Katona Ákos

Halálos baleset Esztáron: fának csapódva ment a halálba a két fiatal

A lakók aznap éjjel heves robajra riadtak fel, többen rögtön kirohantak a baleset helyszínére. A kocsi ekkor már szinte felismerhetetlenségig összetörve, füstölögve hevert a fa tövében, a két férfi pedig a helyiek szerint beszorult a kocsiba. Sajnos ezen nem csodálkoztak: a fa szinte kettétörte a kocsit. A tűzoltók azonnal a helyszínre rohantak, ők szabadították ki a roncsból a fiatalokat:

Fának ütközött egy személygépkocsi szerdán este Esztáron, a Rákóczi utcában. A létavértesi önkormányzati, a berettyóújfalui és a debreceni hivatásos tűzoltók vonultak a balesethez. Az egységek a jármű két utasát feszítővágó berendezéssel szabadították ki, majd elvégezték az áramtalanítást

- közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A helyszínen jól látszónak a tragédia nyomai, a két fiatal ennek a fának csapódott neki / Fotó: haon.hu/Katona Ákos

Sajnos a sofőrnek és utasának ekkor már késő volt: egyikük életét sem lehetett megmenteni. A helybeleik azóta is szomorúan sétálnak el a tragédia helyszíne mellett, ahol most is jól látszanak a baleset nyomai. Mint azt elmondták, az egyik férfi csak a közelmúltban költözött a településre, míg másikuk egy közelben fekvő község lakója volt.

Láttam is mindkettőjüket nemrégiben, semmi gond nem volt velük, rendes fiatalembereknek látszottak. A srác itt lakott, nem messze innen, lehet, hogy csak hazafelé mentek valahonnan szegények

- mesélte az egyik helybeli. Úgy tudni, hogy Béci és Szabolcs csak némi harapnivalóért indultak a közelbe, nem sokon múlt, hogy épségben hazaérjenek.