Látta valaki? 72 éves nő tűnt el Budapestről, orvosi segítségre szorulhat

A Police.hu írja, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság XVI. Kerületi Rendőrkapitányság 01160-157/399/2025. körözési számon eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó V. Szilvia Júlia ügyében. A rendőrség adatai szerint a 72 éves asszony november 23-án egy XII. kerületi kórházból ismeretlen helyre távozott – jelenleg is keresik, orvosi segítségre szorulhat.

V. Szilvia Júlia körülbelül 163 centiméter magas, vékony testalkatú, vállig érő, narancssárgás-vörös haja és kék szeme van. Eltűnésekor szürke ballonkabátot, fekete kalapot, szürke sínadrágot és világosbarna bakancsot viselt – osztotta meg a rendőrség.

Ide kattintva lehet megtekinteni egy képet az eltűnt nőről – amíg a rendőrség valamilyen oknál fogva le nem veszi.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XVI. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki V. Szilvia Júlia tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.