Most jött: tömegbaleset történt az Erzsébet hídnál, a tűzoltók már a helyszínen

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság írja, hogy négy személyautó karambolozott Budapest XI. kerületében, az Erzsébet híd budai hídfőjénél. A megosztott információk szerint a fővárosi hivatásos tűzoltók műszaki mentés céljából érkeztek a helyszínre. Azt is elárulták, hogy az érintett útszakaszon forgalmi akadályra kell számítani.
