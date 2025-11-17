Nyugdíj-kiegészítésTisza-AdóMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Most jött: tömegbaleset történt az Erzsébet hídnál, a tűzoltók már a helyszínen

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 17. 07:56
Forgalmi akadályra kell számítani az érintett útszakaszon.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság írja, hogy négy személyautó karambolozott Budapest XI. kerületében, az Erzsébet híd budai hídfőjénél. A megosztott információk szerint a fővárosi hivatásos tűzoltók műszaki mentés céljából érkeztek a helyszínre. Azt is elárulták, hogy az érintett útszakaszon forgalmi akadályra kell számítani.

 

