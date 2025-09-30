Hajmeresztő, amit az autós az Erzsébet hídon művelt, ugrott a jogsija - Videó

Az Erzsébet híd budai hídfőjénél egy személyautó sofőrje augusztus 17-én nem az útviszonyoknak megfelelően hajtott. A Pest felé tartó jármű megcsúszott a vizes aszfalton, áttért a szembejövő oldalra, ahol egy ideig a forgalommal szemben haladt – számolt be róla a rendőrség a honlapján.

A rendőrök azonosították a férfit, majd két hónapra eltiltották a vezetéstől Fotó: police.hu / police.hu

A veszélytől egy kicsit sem mentes mutatványt két másik autó fedélzeti kamerája is rögzítette. Az internetre felkerült videó alapján a BRFK I. Kerületi Rendőrkapitánysága szabálysértési eljárást indított. A sofőrt azonosították, és a közúti közlekedési szabályok megsértése miatt 130 ezer forint pénzbírsággal sújtották, valamint két hónapra eltiltották a járművezetéstől - írja a police.hu.

Íme a megdöbbentő videó az autós hajmeresztő mutatványáról: