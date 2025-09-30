Hajmeresztő, amit az autós az Erzsébet hídon művelt, ugrott a jogsija - Videó

Az Erzsébet híd budai hídfőjénél egy személyautó sofőrje augusztus 17-én nem az útviszonyoknak megfelelően hajtott. A Pest felé tartó jármű megcsúszott a vizes aszfalton, áttért a szembejövő oldalra, ahol egy ideig a forgalommal szemben haladt – számolt be róla a rendőrség a honlapján.
A veszélytől egy kicsit sem mentes mutatványt két másik autó fedélzeti kamerája is rögzítette. Az internetre felkerült videó alapján a BRFK I. Kerületi Rendőrkapitánysága szabálysértési eljárást indított. A sofőrt azonosították, és a közúti közlekedési szabályok megsértése miatt 130 ezer forint pénzbírsággal sújtották, valamint két hónapra eltiltották a járművezetéstől - írja a police.hu.
Íme a megdöbbentő videó az autós hajmeresztő mutatványáról:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.