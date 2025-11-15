Nyugdíj-kiegészítésTisza-AdóMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Családi házban csaptak fel a lángok, rohantak a tűzoltók

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 15. 09:20
A tűzoltók egy vízsugárral fékezték meg a lángokat.
K. C.
A vegyes tüzelésű kazán mellett összehordott tűzifa és papír égett egy családi ház garázsnak is használt pincéjében Ibrányban, az Akácfa utcában. A helyiségben egy gépkocsi állt, amellyel a tulajdonos az ibrányi önkormányzati tűzoltók kiérkezése előtt ki tudott állni. Az egység a közművek elzárását követően egy vízsugárral oltotta el az öt négyzetméteren égő lángokat - írja a Katasztrófavédelem.

