Családi házban csaptak fel a lángok, rohantak a tűzoltók

A vegyes tüzelésű kazán mellett összehordott tűzifa és papír égett egy családi ház garázsnak is használt pincéjében Ibrányban, az Akácfa utcában. A helyiségben egy gépkocsi állt, amellyel a tulajdonos az ibrányi önkormányzati tűzoltók kiérkezése előtt ki tudott állni. Az egység a közművek elzárását követően egy vízsugárral oltotta el az öt négyzetméteren égő lángokat - írja a Katasztrófavédelem.