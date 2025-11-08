Óriási baleset Budapest szívében: busszal karambolozott két autó az alagútnál

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közölte, hogy egy autóbusz és két személyautó ütközött össze az I. kerületi Clark Ádám téren, az alagút közelében. A megosztott információk szerint a buszon csak a vezetője utazott, a két autóban összesen hárman tartózkodtak. A fővárosi hivatásos tűzoltók a társhatóságokat is a helyszínre kérték.
