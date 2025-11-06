Most jött: balesetet szenvedett egy utasokkal teli busz, most mentenek

Egy autóbusz és egy személyautó ütközött össze Győrszemere térségében, a 8314-es út 28-as kilométerszelvényénél. A győrszemerei önkéntes tűzoltók áramtalanították a kisebb járművet. Az egység mellett a győri hivatásos tűzoltók is kiérkeztek a helyszínre, ahol forgalmi akadály alakult ki a baleset miatt. A busz utasaiért mentesítő járat érkezik - tájékoztatott a katasztrófavédelem.