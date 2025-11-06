Most jött: balesetet szenvedett egy utasokkal teli busz, most mentenek

Szentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 06. 19:10
mentéstűzoltókbusz
Forgalmi akadály alakult ki a 8314-es úton.
N.T.
A szerző cikkei

Egy autóbusz és egy személyautó ütközött össze Győrszemere térségében, a 8314-es út 28-as kilométerszelvényénél. A győrszemerei önkéntes tűzoltók áramtalanították a kisebb járművet. Az egység mellett a győri hivatásos tűzoltók is kiérkeztek a helyszínre, ahol forgalmi akadály alakult ki a baleset miatt. A busz utasaiért mentesítő járat érkezik - tájékoztatott a katasztrófavédelem

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
