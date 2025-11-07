Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Rezső névnapja

Az ablakon át menekítették ki a halálra rémült kisgyerekeket a XV. kerületi óvodából: megrázó videó

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 07. 18:24
A XV. kerületi óvodába egy férfi késsel a kezében rontott be, ahol aztán a gyerekeket és a felnőtteket is fenyegette. Az 58 gyereket végül sértetlenül kimenekítették, azonban a 41 éves férfi elbarikádozta magát a rákospalotai óvodában, és csak a TEK tárgyalóinak sikerült őt rábeszélni, hogy adja fel magát. A megrázó esetről videó is készült. Mutatjuk.

A gyerekeket egymás után adták ki az ablakon, ahogy az a videón is látszik. 

Összesen 58 kicsit hoztak ki. Őket egy közeli templomban helyezték el, ahol a szülők átvehették a gyermekeket. 

A késes ámokfutó egy rákospalotai óvodába rohant be, a gyerekeket egy közeli templomba menekítették ( Fotó:  unsplash.com – Képünk illusztráció)

Mintahogy arról a Metropol korábban beszámolt, november 7-én kora délután feszült jelenetek zajlottak Rákospalotán, a XV. kerület Kossuth Lajos utcai óvodájánál: egy 41 éves, késsel felfegyverkezett férfi az intézmény területére rohant, a felügyelőket és a gyerekeket is fenyegette, majd elbarikádozta magát. A riasztás percek alatt eljutott a Budapesti Rendőr-főkapitánysághoz, amely azonnal értesítette a Terrorelhárítási Központot (TEK). A rendőrök 12:30 körül lezárták a környéket, és megkezdték a bent lévők kimenekítését. A fordulatot a TEK tárgyalói hozták: felvették a kapcsolatot az óvodában elzárkózó férfival, folyamatos kommunikációval együttműködésre bírták. A férfi végül letette a kést, megadta magát, a kommandósok pedig megbilincselték és átadták a BRFK-nak. 

A helyszínen szirénázó rendőrautók, TEK-járművek és útlezárások jelezték a művelet komolyságát, a környék lakói és a szülők érthető sokkal figyelték az eseményeket.

A rendőrség a nyomozás lezárultával adhatnak bővebb tájékoztatást az indítékról és a várható jogi következményekről.

 

