Halálos baleset Lábodon: árokba csapódott kocsiban találták meg Kornél holttestét

Tűzoltók álltak körül egy totálkárosra tört, árokban füstölgő roncsot kedden (október 28.), a hajnali órákban, Somogy vármegyében. Nem véletlenül: élet-halál harcot vívtak. Egy borzalmas baleset után ugyanis egy fiatal férfi a roncsban ragadt, őt próbálták meg minden erejükkel kiszabadítani. Bár végül a testét kiemelték a szétzúzott autóból, már késő volt: az autót vezető fiatal férfi, M. Kornél elhunyt, csak a holttestét tudták kiszabadítani. A rejtélyes halálos baleset Lábodnál történt, egyelőre nem tudni, mi okozta a tragédiát.

A halálos baleset Lábodnál történt, a fiatal sofőr testét tűzoltók szabadították ki a roncsból Fotó: Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Halálos baleset Lábodnál: tűzoltók szabadították ki Kornél testét

Annyi bizonyos, hogy az autó borzalmasan nézett ki: a szélvédője végitört, háttal az utat szegélyező fás-bokros területen állt, egy fa pedig valósággal felnyársalta a régi típusú szürke Fordot. Úgy tudjuk, hogy a nagykanizsai fiatal egyik pillanatról a másikra letért az útról, majd először egy fának, végül pedig az árokba csapódott. A fa végül olyannyira összezúzta az autót, hogy a sofőr a kocsi foglya lett.

Letért az úttestről, fának csapódott, majd egy árokban állt meg egy személyautó kedd hajnalban ( okt. 28.), Lábod külterületén. A kocsiban csak a sofőr utazott, őt a nagyatádi hivatásos tűzoltók feszítővágóval szabadították ki a roncsból, valamint áramtalanították az autót. A sofőr olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette

- közölte a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

A mindössze 21 éves Kornél ismerősei összetörtek a tragédia után, elképzelésük sincs, mi történhetett barátjukkal azon a végzetes hajnalon. A jó kedélyű, közkedvelt férfi ugyanis jól vezetett.

Alig múlt el 21 éves, nyáron volt a születésnapja. Nagyon fiatal volt még, nem így kellett volna véget érnie az életének

- ingatta a fejét egy gyászoló ismerős. Úgy tudjuk, hogy Kornél imádta a családját és az autókat is, a baleset előtt még vidáman beszélt a barátaival.

Kis barátom, kis tesóm, szombaton még írtál, érdeklődtél, hogy mizu van, és én nem tudtam neked visszaírni. Már bánom. Legyen neked könnyű a föld, egyszer még találkozunk. Felfoghatatlan, ami történt!

- írta közösségi oldalára Kornél egyik gyászoló barátja.