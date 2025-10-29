Halálos baleset Lábodon: árokba csapódott kocsiban találták meg Kornél holttestét

Tűzoltók álltak körül egy totálkárosra tört, árokban füstölgő roncsot kedden (október 28.), a hajnali órákban, Somogy vármegyében. Nem véletlenül: élet-halál harcot vívtak. Egy borzalmas baleset után ugyanis egy fiatal férfi a roncsban ragadt, őt próbálták meg minden erejükkel kiszabadítani. Bár végül a testét kiemelték a szétzúzott autóból, már késő volt: az autót vezető fiatal férfi, M. Kornél elhunyt, csak a holttestét tudták kiszabadítani. A rejtélyes halálos baleset Lábodnál történt, egyelőre nem tudni, mi okozta a tragédiát.
Annyi bizonyos, hogy az autó borzalmasan nézett ki: a szélvédője végitört, háttal az utat szegélyező fás-bokros területen állt, egy fa pedig valósággal felnyársalta a régi típusú szürke Fordot. Úgy tudjuk, hogy a nagykanizsai fiatal egyik pillanatról a másikra letért az útról, majd először egy fának, végül pedig az árokba csapódott. A fa végül olyannyira összezúzta az autót, hogy a sofőr a kocsi foglya lett.
Letért az úttestről, fának csapódott, majd egy árokban állt meg egy személyautó kedd hajnalban ( okt. 28.), Lábod külterületén. A kocsiban csak a sofőr utazott, őt a nagyatádi hivatásos tűzoltók feszítővágóval szabadították ki a roncsból, valamint áramtalanították az autót. A sofőr olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette
- közölte a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
A mindössze 21 éves Kornél ismerősei összetörtek a tragédia után, elképzelésük sincs, mi történhetett barátjukkal azon a végzetes hajnalon. A jó kedélyű, közkedvelt férfi ugyanis jól vezetett.
Alig múlt el 21 éves, nyáron volt a születésnapja. Nagyon fiatal volt még, nem így kellett volna véget érnie az életének
- ingatta a fejét egy gyászoló ismerős. Úgy tudjuk, hogy Kornél imádta a családját és az autókat is, a baleset előtt még vidáman beszélt a barátaival.
Kis barátom, kis tesóm, szombaton még írtál, érdeklődtél, hogy mizu van, és én nem tudtam neked visszaírni. Már bánom. Legyen neked könnyű a föld, egyszer még találkozunk. Felfoghatatlan, ami történt!
- írta közösségi oldalára Kornél egyik gyászoló barátja.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.