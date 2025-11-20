Megtörtént a legrosszabb: veszélyhelyzetet jelentett, majd lezuhant a repülő - Fotó

Egy 25 fős csapat vonult a baleset helyszínére a Waterford repülőtérre Írországban. A lezuhant repülőgép pilótája még a levegőben vészhelyzetet jelentett.

Mit tudunk a lezuhant repülőről?

A gép, amelyen eddigi információk szerint négy ember ült, a repülőtérhez közeli egyik mezőbe csapódott be, szemtanúk szerint nagy sebességgel ért földet.

A Közlekedési Minisztérium az incidens után nyomozást indított, a baleset okáról eddig nem lehet tudni részleteket.

A Garda szóvivője megerősítette a balesetet:

A Garda és a mentőszolgálatok jelenleg egy repülőgép ütközésének helyszínén tartózkodnak Tramore, Waterford megye közelében, amely ma délután, 2025. november 20-án, csütörtökön körülbelül 12:50-kor történt. Mivel ez egy folyamatban lévő művelet, jelenleg nem áll rendelkezésre további információ.

A The Irish Times szerint a négy utas közül egyet a helyszínen halottnak nyilvánítottak, míg a többieket a University Hospital Waterfordba szállították a mentők. Az ő állapotukról nincs friss információ.