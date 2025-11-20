Sok a sérült, óvodásokkal teli busz karambolozott

Óvodásokkal teli mikrobusz karambolozott szerdán délelőtt Kassán. A buszbaleset az Eperjesi úton történt. A Kassai Kerületi Tűzoltó- és Mentőszolgálat (HaZZ) közlése szerint öt gyermek és egy felnőtt megsérült.
A helyszínre elsőként érkező tűzoltók igyekeztek megnyugtatni a gyerekeket, ellátták a sérülteket és felmérték az érintettek egészségi állapotát - írja a Paraméter. „Ezt követően semlegesítették a kifolyt üzemanyagot, a rendőrség megérkezéséig pedig irányították a forgalmat, valamint tűzmegelőzési intézkedéseket hajtottak végre a sérült járműveken” – közölte a HaZZ.
