Sok a sérült, óvodásokkal teli busz karambolozott

Óvodásokkal teli mikrobusz karambolozott szerdán délelőtt Kassán. A buszbaleset az Eperjesi úton történt. A Kassai Kerületi Tűzoltó- és Mentőszolgálat (HaZZ) közlése szerint öt gyermek és egy felnőtt megsérült.

A rendőrség is kivonult a buszbaleset helyszínére / Fotó: unsplash.com

A buszbaleset során nagyon megrémültek a gyerekek

A helyszínre elsőként érkező tűzoltók igyekeztek megnyugtatni a gyerekeket, ellátták a sérülteket és felmérték az érintettek egészségi állapotát - írja a Paraméter. „Ezt követően semlegesítették a kifolyt üzemanyagot, a rendőrség megérkezéséig pedig irányították a forgalmat, valamint tűzmegelőzési intézkedéseket hajtottak végre a sérült járműveken” – közölte a HaZZ.